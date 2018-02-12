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    Торбинский продолжит карьеру в «Балтике»

    Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский в ближайшее время перейдет в «Балтику».

    Напомним, в середине декабря 33-летний игрок заключил контракт с кипрским «Пафосом», за который успел провести всего три неполных матча.

    «Дмитрий Торбинский продолжит карьеру в «Балтике». Мы обо всем договорились, он вылетает в Турцию. Завтра он подпишет с нашим клубом контракт. Срок контракта – до конца сезона. Скоро мы официально объявим о его переходе», – сказал генеральный директор калининградского клуба Тимур Лепсая.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.02.2018 14:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 27 февраля 2018, 19:28

      забухал там наверное

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 19:02

      что-то быстро на Кипре наигрался) домой видимо сильно потянуло)

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 февраля 2018, 17:51

      Была же какая то статья о многообещающем проекте этом на Кипре.торба чуть ли не как главная звезда позиционировался.. Халявить начал там?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 февраля 2018, 15:06

      А когда-то Дмитрий был, чуть ли, не надеждой отечественного футбола.
      Что-то пошло не так. И тем не менее, успехов на излёте карьеры!

      5
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      ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > insider_retro 12 февраля 2018, 15:52

      не так пошло когда в Локо перешел ,когда деньги на уме стали

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 15:01

      В положении Торбинского - это оптимальный вариант

      0
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