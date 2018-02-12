Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский в ближайшее время перейдет в «Балтику».

Напомним, в середине декабря 33-летний игрок заключил контракт с кипрским «Пафосом», за который успел провести всего три неполных матча.

«Дмитрий Торбинский продолжит карьеру в «Балтике». Мы обо всем договорились, он вылетает в Турцию. Завтра он подпишет с нашим клубом контракт. Срок контракта – до конца сезона. Скоро мы официально объявим о его переходе», – сказал генеральный директор калининградского клуба Тимур Лепсая.