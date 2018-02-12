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Торбинский продолжит карьеру в «Балтике»

12 февраля 2018, 14:58
6

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский в ближайшее время перейдет в «Балтику».

Напомним, в середине декабря 33-летний игрок заключил контракт с кипрским «Пафосом», за который успел провести всего три неполных матча.

«Дмитрий Торбинский продолжит карьеру в «Балтике». Мы обо всем договорились, он вылетает в Турцию. Завтра он подпишет с нашим клубом контракт. Срок контракта – до конца сезона. Скоро мы официально объявим о его переходе», – сказал генеральный директор калининградского клуба Тимур Лепсая.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Балтика Торбинский Дмитрий
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1518436886
В положении Торбинского - это оптимальный вариант
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insider_retro
1518437184
А когда-то Дмитрий был, чуть ли, не надеждой отечественного футбола. Что-то пошло не так. И тем не менее, успехов на излёте карьеры!
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mihail200606
1518447092
Была же какая то статья о многообещающем проекте этом на Кипре.торба чуть ли не как главная звезда позиционировался.. Халявить начал там?
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OfaZavr
1518451327
что-то быстро на Кипре наигрался) домой видимо сильно потянуло)
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BigFanFCRV
1519748913
забухал там наверное
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