Торбинский открыл собственную футбольную академию в Майами

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский сообщил об открытии футбольной академии.
Она получила название «TorbiStar Soccer Academy».
Академия расположена в центре города Санни-Айлс (округ Майами-Дейд, штат Флорида) на курорте Trump International Beach Resort.
- В течение карьеры Торбинский выступал за «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», «Пафос», «Балтику» и «Енисей».
- Ему удалось выиграть только один трофей – Кубок России в 2003 году.
- За сборную России хавбек провел 30 матчей и забил два гола. Бронзовый призер Евро-2008.
- В США он переехал в феврале 2020 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Дмитрия Торбинского