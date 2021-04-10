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  • Торбинский открыл собственную футбольную академию в Майами

Торбинский открыл собственную футбольную академию в Майами

10 апреля 2021, 13:45
23

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский сообщил об открытии футбольной академии.

Она получила название «TorbiStar Soccer Academy».

Академия расположена в центре города Санни-Айлс (округ Майами-Дейд, штат Флорида) на курорте Trump International Beach Resort.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Дмитрия Торбинского
Оффтоп Торбинский Дмитрий
Комментарии (23)
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Из Твери Леха
1618051898
Настоящий патриот Димка! Американских детишек тренировать оно как-то поприятнее видимо?
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Фредди
1618053173
Всего бабла под землю не заберёшь...Не он, не его дети, не его внуки...Гавно он...
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Plyash
1618055364
Молодец Дима.Будет исправно платить налоги и учить детишек играть в футбол,и никто его не тронет. И причём здесь патриотизм и бизнес,обычная работа на свою семью.В нашем правовом государстве это не возможно,прогоришь на взятках сразу же. Отслюнявь за разрешение,затем за продолжение разрешения и так бесконечно. Удачи тебе,парень.
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lotsman
1618056212
Футбольная академия, это сложная система, это футбольные поля, это спортивные помещения, тренажёрный зал, тренера, массажисты, медики...................... большой штат сотрудников, которым надо платить зарплату. А отдача будет в том случае, если выпускники академии будут востребованы. А чтобы всё начать, организовать, нужен огромный стартовый капитал. Откуда деньги, Зин?))
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Снег
1618059926
Евреи такие - сначала в штаты, потом там не нужны и в РОССИЮ на коленях. Давай-давай...
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Nayturs
1618060017
Я помню его первый матч в лиге чемпионов за Спартак ему тогда было 16,большие надежды подавал. Карьера конечно вышла средней, но и плохим игроком он не был. Удачи, жаль что не в России академия
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нейтральныйкакникто
1618067486
Сша -20 , Россия -38 ??????? Может потому , что там проще открыть фут спорт школу и .....т.д.
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