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    Торбинский открыл собственную футбольную академию в Майами

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский сообщил об открытии футбольной академии.

    Она получила название «TorbiStar Soccer Academy».

    Академия расположена в центре города Санни-Айлс (округ Майами-Дейд, штат Флорида) на курорте Trump International Beach Resort.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Дмитрия Торбинского

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии13
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      Рейтинг: +452

      Nayturs 41 минуту назад

      Я помню его первый матч в лиге чемпионов за Спартак ему тогда было 16,большие надежды подавал. Карьера конечно вышла средней, но и плохим игроком он не был. Удачи, жаль что не в России академия

      2
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      Рейтинг: +259

      Снег 42 минуты назад

      Евреи такие - сначала в штаты, потом там не нужны и в РОССИЮ на коленях. Давай-давай...

      0
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      Рейтинг: +1013

      lotsman 1 час назад

      Футбольная академия, это сложная система, это футбольные поля, это спортивные помещения, тренажёрный зал, тренера, массажисты, медики...................... большой штат сотрудников, которым надо платить зарплату. А отдача будет в том случае, если выпускники академии будут востребованы. А чтобы всё начать, организовать, нужен огромный стартовый капитал. Откуда деньги, Зин?))

      1
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      Рейтинг: -7

      fabo72 1 час назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный сайт с инфой fi-n1.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -1
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      Рейтинг: +5551

      playsh 1 час назад

      Молодец Дима.Будет исправно платить налоги и учить детишек играть в футбол,и никто его не тронет.
      И причём здесь патриотизм и бизнес,обычная работа на свою семью.В нашем правовом государстве это не возможно,прогоришь на взятках сразу же.
      Отслюнявь за разрешение,затем за продолжение разрешения и так бесконечно.
      Удачи тебе,парень.

      5
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      Рейтинг: +22

      Фредди 2 часа назад

      Всего бабла под землю не заберёшь...Не он, не его дети, не его внуки...Гавно он...

      -3
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      Рейтинг: +3285

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Настоящий патриот Димка! Американских детишек тренировать оно как-то поприятнее видимо?

      5
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      Рейтинг: +16801

      vladimir-7 > Из Твери Леха 2 часа назад

      Это да, там в США все земляки, а все дети родные Торбинскому.

      0
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      Рейтинг: -41

      чаппай > Из Твери Леха 2 часа назад

      Причем здесь патриотизм? Тут про бизнес. Когда в путлеровской рашке будет благоприятный инвестиционный климат, тогда и можно будет спрашивать, почему так, а не этак

      3
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      Рейтинг: +2865

      Snek > чаппай 1 час назад

      Вот насчёт футбола не соглашусь. Помещения, тренера, всё будет дёшево стоить, а потом паспортистов, коих он будет выпускать оттуда, Зенит и прочие будут скупать по баснословным деньгам, ибо лимит чо.

      0
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      Рейтинг: +1013

      lotsman > Snek 44 минуты назад

      Почему ты решил, что помещения, футбольные поля, тренера, медики, массажисты, обслуга............... будет дёшево?)) Они что, работать у него будут за идею? А вся инфраструктура ему бесплатно обойдётся? А выпускников, по баснословным ценам, пачками скупать будут или будут смотреть насколько они талантливы? Хороши они, или зря в них деньги вложили? И чтобы выпустить первую партию, от начала и до выпуска, сколько годков пройдёт?

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      Рейтинг: +4736

      BarStep > чаппай 43 минуты назад

      У нас всё норм хохол! Как ты говоришь на своём поганом языке - в "путлеровской рашке"" всё ок с инвестиционным климатом!

      1
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      Рейтинг: +942

      wobaekat > BarStep 10 минут назад

      Забыл таблетки выпить?

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