Гендиректор «Балтики»: «Задолженность по зарплате составляет 1,5-2 месяца»

Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая рассказал о том, как скоро будут закрыты долги перед футболистами и сотрудниками клуба.

«С момента моего появления в клубе в феврале 2017 года, прошло четыре трансферных окна. «Балтика» не заплатила ни одной копейки ни за одного из футболистов. Не было потрачено денег на трансферы, агентские отчисления, подъемные.

В ходе тяжелых переговоров по Торбинскому, присоединившемуся к нам абсолютно бесплатно, мы договорились, что клуб не будет чинить ему препятствий, и он сможет свободно уйти, если получит предложение от клуба, выступающего в РПЛ. То же самое было и по Ходжаниязову.

Задолженность клуба равна 1,5-2 месяца выплат зарплат. Однако еще раз повторю, что у нас есть конкретный график получения денежных средств. В ближайшее время все эти долги будут закрыты. Но самое главное – у нас есть полное взаимопонимание с футболистами. Никаких проблем по этому направлению в «Балтике» нет», – рассказал Лепсая.