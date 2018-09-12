Гендиректор «Балтики»: «Задолженность по зарплате составляет 1,5-2 месяца»

А я что говорил!
Зря увольняли И. Черевченко!
По ГЛУПОСТИ Лепсая и прочих горе управленцев, Балтику обрекли на выживание.
Игорь Черевченко поднял Балтику со дна вылета.
Немного не хватило для стыков в прошлом сезоне.
Но это не беда, так как Балтика только выстраивала свою игру и в РФПЛ ей было тогда рано.
Но И. Черевченко в течение года, подобрал игроков, поставил игру и наладил взаимодействие.
И вдруг, это всё ПЕРЕЧЕРКНУЛИ, а команду до основания ПЕРЕТАСОВАЛИ.
И вот вам результат головотяпства.
Балтика прозябает в подвале турнирной таблицы.
А ведь, развалить команду намного легче, чем создать и настроить.
Надо звать Черевченко исправлять, пока не поздно.
Лучший кандидат это Игорь Черевченко, а другие не потянут, а только НАВРЕДЯТ ещё больше.
Хватит Лепсая ДУРИТЬ!
Назначайте Игоря Черевченко и будет вам счастье!!!
Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая рассказал о том, как скоро будут закрыты долги перед футболистами и сотрудниками клуба.
«С момента моего появления в клубе в феврале 2017 года, прошло четыре трансферных окна. «Балтика» не заплатила ни одной копейки ни за одного из футболистов. Не было потрачено денег на трансферы, агентские отчисления, подъемные.
В ходе тяжелых переговоров по Торбинскому, присоединившемуся к нам абсолютно бесплатно, мы договорились, что клуб не будет чинить ему препятствий, и он сможет свободно уйти, если получит предложение от клуба, выступающего в РПЛ. То же самое было и по Ходжаниязову.
Задолженность клуба равна 1,5-2 месяца выплат зарплат. Однако еще раз повторю, что у нас есть конкретный график получения денежных средств. В ближайшее время все эти долги будут закрыты. Но самое главное – у нас есть полное взаимопонимание с футболистами. Никаких проблем по этому направлению в «Балтике» нет», – рассказал Лепсая.