Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Балтики»: «Задолженность по зарплате составляет 1,5-2 месяца»

    Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая рассказал о том, как скоро будут закрыты долги перед футболистами и сотрудниками клуба.

    «С момента моего появления в клубе в феврале 2017 года, прошло четыре трансферных окна. «Балтика» не заплатила ни одной копейки ни за одного из футболистов. Не было потрачено денег на трансферы, агентские отчисления, подъемные.

    В ходе тяжелых переговоров по Торбинскому, присоединившемуся к нам абсолютно бесплатно, мы договорились, что клуб не будет чинить ему препятствий, и он сможет свободно уйти, если получит предложение от клуба, выступающего в РПЛ. То же самое было и по Ходжаниязову.

    Задолженность клуба равна 1,5-2 месяца выплат зарплат. Однако еще раз повторю, что у нас есть конкретный график получения денежных средств. В ближайшее время все эти долги будут закрыты. Но самое главное – у нас есть полное взаимопонимание с футболистами. Никаких проблем по этому направлению в «Балтике» нет», – рассказал Лепсая.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2018 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 сентября 2018, 16:13

      А я что говорил!
      Зря увольняли И. Черевченко!
      По ГЛУПОСТИ Лепсая и прочих горе управленцев, Балтику обрекли на выживание.
      Игорь Черевченко поднял Балтику со дна вылета.
      Немного не хватило для стыков в прошлом сезоне.
      Но это не беда, так как Балтика только выстраивала свою игру и в РФПЛ ей было тогда рано.
      Но И. Черевченко в течение года, подобрал игроков, поставил игру и наладил взаимодействие.
      И вдруг, это всё ПЕРЕЧЕРКНУЛИ, а команду до основания ПЕРЕТАСОВАЛИ.
      И вот вам результат головотяпства.
      Балтика прозябает в подвале турнирной таблицы.
      А ведь, развалить команду намного легче, чем создать и настроить.
      Надо звать Черевченко исправлять, пока не поздно.
      Лучший кандидат это Игорь Черевченко, а другие не потянут, а только НАВРЕДЯТ ещё больше.
      Хватит Лепсая ДУРИТЬ!
      Назначайте Игоря Черевченко и будет вам счастье!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 сентября 2018, 14:16

      А по закону должно быть не более 15 дней задержки заработной платы, после чего работадателя привлекают к ответственности. Должны привлекать.Но у нас законы есть кому писать, а вот выполнять некому.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 12 сентября 2018, 12:49

      Если сейчас идет" напряг"с финансированием,то дальше проблемы вырастают как "снежный ком".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 12 сентября 2018, 12:34

      Поэтому Балтика так и играет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11