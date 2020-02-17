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  • Торбинский: «Игнашевич звал в «Торпедо», но предложение было не такое интересное, чтобы менять планы по переезду в США»

Торбинский: «Игнашевич звал в «Торпедо», но предложение было не такое интересное, чтобы менять планы по переезду в США»

17 февраля 2020, 14:01
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский в открытом письме рассказал, почему переехал жить в США.

«Хочу сказать, что настоящая жизнь начинается, когда футбол заканчивается. Футбол – это лучшая работа, которая существует. Понятно, что надо пахать на тренировках, но в целом ты ни о чем не паришься. Это особенная жизнь, она не похожа на жизнь обычного человека. О тебе заботятся, за тебя думают, деньги на карту капают – почти никаких проблем.

Мне всегда было интересно побыть в другой стране, но в течение карьеры не получилось уехать. Хотя были варианты: когда из «Спартака» уходил, «Валенсия» и «Вердер» интересовались, после чемпионата Европы – «Лион». Впервые всерьез о переезде задумался в 2017 году, но тогда еще играл в футбол и не думал о завершении карьеры. Знал только, что дальше буду жить в Майами, держал это в голове и готовил документы.

Я просто давно общаюсь с Ильей Ковальчуком. Мы с ним познакомились в 2011 году в общей компании, хотя могли раньше: он – 1983-го, я – 1984-го, а хоккейный «Спартак» тренировался напротив нас. Начали общаться. Он уже играл в Америке, а мне хотелось там побывать. В Майами впервые приехал в 2012-м: тогда решили, что второй ребенок должен родиться здесь. Так и случилось. С тех пор каждый год ездили туда в отпуск: я – на месяц, семья – на все лето и половину зимы.

Третий ребенок тоже тут родился, но именно переезжать сначала не думали. Просто как-то понравилось в Америке, особенно в Майами. Я много где был: в Лос-Анджелесе, в Лас-Вегасе, в Нью-Йорке, в Каролине, в Джорджии, но в Майами мне нравится больше всего. Я же родился в Норильске, где совершенно противоположный климат, но с годами как-то к теплу потянуло больше. Причем это началось еще с Ростова и Краснодара. Правда, приезжал в Москву сейчас на Новый год, а снега не было. Это немножко расстроило.

И вот мы много лет приезжали в Майами как к себе домой, полно друзей тут. В 2018-м в итоге твердо решили переезжать, подали заявления. Почему бы и нет? Тем более всегда хотели, чтобы дети были на языке, плюс тут еще испанский. В общем, для детей отличные возможности, а я уже привык, что часто меняю места. Когда весной провел последний матч за «Енисей» против «Зенита», позиция по переезду была такой: «Действую по факту. Точно переезжаем, но если появится какое-то интересное предложение, садимся с семьей и обсуждаем». Игнашевич звал в «Торпедо», но предложение было не такое интересное, чтобы кардинально менять планы по переезду.

Переехали сюда в середине июня, заезжали изначально по трэвел-визе. Чемоданов десять везли – на пятерых не так много, некоторые в отпуск с десятью летают. Квартиру нам тут подобрали, друзья сходили посмотреть, видео сняли. Так что мы уже знали, куда едем. В первое время было тяжеловато: не то чтобы тянуло назад, просто не так легко изменить привычки, которые складывались годами. А сейчас уже даже на улицах улыбаюсь, как и все. Отношусь к этому нормально – иногда видно, что это натянуто и наигранно, но по крайней мере от людей исходит позитив», – приводит слова Торбинского Sports.ru.

  • В течение 2007-2016 годов Торбинский провел 30 матчей за сборную, брал бронзу Евро-2008.
  • Последним клубом игрока является «Енисей».
  • Торбинский – воспитанник «Спартака».

Торбинский: «Уехал жить в США, пробую себя в роли тренера»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Торпедо Торбинский Дмитрий Игнашевич Сергей
Комментарии (2)
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AleSan4es
1581938842
Если есть деньги конечно, только вот деньги вы получаете не равные своей игре....
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Hektor 84
1581979298
Свалил в Штаты. Так что теперь ноешь?
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