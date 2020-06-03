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    Торбинский высказался о ситуации в США. Сейчас он живет в Майами

    Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский сравнил российских и американских полицейских.

    «Здесь больше по закону, можно не предлагать взятки полицейскому. В плане превышения полномочий всегда происходит выборочно, по-разному бывает. Но можно сказать, что тут больше гуманности, законности, по правовой книжке.

    У меня особо проблем с полицейскими не было. Был случай, когда меня остановили за то, что полицейскому показалось, что я ехал агрессивно. Я сказал, что согласен с ним, но мне нужно уже везти детей на тренировку и хотелось бы поскорее доехать. Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай». Пристроился за мной, доехал до поворота, я ушел направо, а он поехал прямо, и все. Скажем так, сопроводил меня. Мне попадались нормальные копы: никакого штрафа мне не выписывали, хотя могли», – рассказал бывший полузащитник.

    • Торбинский сейчас проживает в Майами.
    • В настоящее время в США происходят массовые беспорядки, которые спровоцировало убийство белым полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4162

      Добрый Бобер 1 час назад

      Так и у нас не все по народу будут стрелять, когда государство прикажет.

      0
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      Рейтинг: +676

      кто там 1 час назад

      Эх Дима Дима, что ж ты скрепы то духовные разрушаешь, да ватников то подрываешь(

      Там же в *пиндосии* всё так плохо, а ты говоришь наоборот, эх не скреповой ты человек. Не наш, не рузкий.

      1
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      Рейтинг: +3172

      Давид59 2 часа назад

      Похоже не уговорил Тарасов к едросам присоединиться. А так мог бы сейчас в госдуре штаны протирать и миллионы за это получать

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