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  • Торбинский высказался о ситуации в США. Сейчас он живет в Майами

Торбинский высказался о ситуации в США. Сейчас он живет в Майами

3 июня 2020, 08:46
8

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский сравнил российских и американских полицейских.

«Здесь больше по закону, можно не предлагать взятки полицейскому. В плане превышения полномочий всегда происходит выборочно, по-разному бывает. Но можно сказать, что тут больше гуманности, законности, по правовой книжке.

У меня особо проблем с полицейскими не было. Был случай, когда меня остановили за то, что полицейскому показалось, что я ехал агрессивно. Я сказал, что согласен с ним, но мне нужно уже везти детей на тренировку и хотелось бы поскорее доехать. Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай». Пристроился за мной, доехал до поворота, я ушел направо, а он поехал прямо, и все. Скажем так, сопроводил меня. Мне попадались нормальные копы: никакого штрафа мне не выписывали, хотя могли», – рассказал бывший полузащитник.

  • Торбинский сейчас проживает в Майами.
  • В настоящее время в США происходят массовые беспорядки, которые спровоцировало убийство белым полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Источник: Sport24
Россия Торбинский Дмитрий
Комментарии (8)
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Давид59
1591164280
Похоже не уговорил Тарасов к едросам присоединиться. А так мог бы сейчас в госдуре штаны протирать и миллионы за это получать
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кто там
1591164671
Эх Дима Дима, что ж ты скрепы то духовные разрушаешь, да ватников то подрываешь( Там же в *пиндосии* всё так плохо, а ты говоришь наоборот, эх не скреповой ты человек. Не наш, не рузкий.
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Добрый Бобер
1591166500
Так и у нас не все по народу будут стрелять, когда государство прикажет.
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САДЫЧОК
1591182468
Да , всё у него хорошо !
Ответить
alp
1591182873
все таки у торбинского голова, чтобы есть.. а уже потом - все остальное.....
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Hektor 84
1591189330
Но нам та зачем ты это рассказываешь? Бесполезная инфа.
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Алехсбургер.
1591192681
вот как знал.. даванули голову ему всё-таки в той весёлой "куче-мале" из шестнадцати человеков на Евро -08. К сожалению,эта куча так и является пиком для нашего. С вами. Футбола.
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Axe111
1591199934
Вау класс супер новость
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