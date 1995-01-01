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    Максименко, Бийол, Еременко, Торбинский – в сборной 27-го тура РПЛ по версии InStat

    Твиттер телеканала «Матч Премьер» опубликовал команду недели в РПЛ.

    В сборную 27-го тура вошли по два игрока «Зенита», «Енисея» и «Арсенала» и по одному футболисту из «Спартака», «Краснодара», «Ростова», «Крыльев Советов» и ЦСКА.

    Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

    Защитники: Гиа Григалава («Арсенал»), Урош Спайич («Краснодар»), Ярослав Ракицкий («Зенит»).

    Полузащитники: Дмитрий Торбинский («Енисей»), Роман Еременко («Ростов»), Артем Тимофеев («Крылья Советов»), Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Себастьян Дриусси («Зенит»).

    Нападающие: Яка Бийол (ЦСКА), Александр Соболев («Енисей»).

    InStat – компания спортивной аналитики, которая занимается профессиональной статистикой, съемкой матчей, цифровым скаутингом и трансляциями. Основана в Москве в 2007 году.

    В настоящее время InStat является одним из лидеров рынка спортивной аналитики. Среди ее клиентов – «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «ПСЖ» и другие топ-клубы Европы и мира. Компания работает более чем в 200 странах по всему миру.

    Источник: Твиттер «Матч Премьер»

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      piligrim1986 54 минуты назад

      сборная подзаборная

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