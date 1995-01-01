Максименко, Бийол, Еременко, Торбинский – в сборной 27-го тура РПЛ по версии InStat

Твиттер телеканала «Матч Премьер» опубликовал команду недели в РПЛ.

В сборную 27-го тура вошли по два игрока «Зенита», «Енисея» и «Арсенала» и по одному футболисту из «Спартака», «Краснодара», «Ростова», «Крыльев Советов» и ЦСКА.

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Гиа Григалава («Арсенал»), Урош Спайич («Краснодар»), Ярослав Ракицкий («Зенит»).

Полузащитники: Дмитрий Торбинский («Енисей»), Роман Еременко («Ростов»), Артем Тимофеев («Крылья Советов»), Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Себастьян Дриусси («Зенит»).

Нападающие: Яка Бийол (ЦСКА), Александр Соболев («Енисей»).

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