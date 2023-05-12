Аршавин рассказал, как сделал легендарный навес на Торбинского в матче с Нидерландами

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин вспомнил победный гол Дмитрия Торбинского в ворота сборной Нидерландов в 1/4 финала Евро-2008.

«Перед овертаймом я подошел к Бородюку: «Генрихович, не могу не то что бежать – стоять». Просил у него и Гуса, чтобы меня полноценно убрали на левый фланг, но тренеры так на это и не пошли. Пришлось действовать самому.

У меня оставались силы на забег на три-пять секунд. Я ушел налево – так и родился второй гол. Обвести я уже никого не мог – просто бег и скорость. Разогнался до лицевой так, что оказался впереди мяча – и поэтому он выкрутился именно так и приземлился за спиной ван дер Сара.

Мне повезло. Я просто пытался отдать передачу в штрафную – конечно, не видел, что в ту зону набегает Торбинский», – сказал Аршавин.