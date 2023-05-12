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    • Аршавин рассказал, как сделал легендарный навес на Торбинского в матче с Нидерландами

    Аршавин рассказал, как сделал легендарный навес на Торбинского в матче с Нидерландами

    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин вспомнил победный гол Дмитрия Торбинского в ворота сборной Нидерландов в 1/4 финала Евро-2008.

    «Перед овертаймом я подошел к Бородюку: «Генрихович, не могу не то что бежать – стоять». Просил у него и Гуса, чтобы меня полноценно убрали на левый фланг, но тренеры так на это и не пошли. Пришлось действовать самому.

    У меня оставались силы на забег на три-пять секунд. Я ушел налево – так и родился второй гол. Обвести я уже никого не мог – просто бег и скорость. Разогнался до лицевой так, что оказался впереди мяча – и поэтому он выкрутился именно так и приземлился за спиной ван дер Сара.

    Мне повезло. Я просто пытался отдать передачу в штрафную – конечно, не видел, что в ту зону набегает Торбинский», – сказал Аршавин.

    • Россия победила Нидерланды со счетом 3:1.
    • В полуфинале команда Гуса Хиддинка уступила Испании (0:3).

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    Источник: Sports.ru

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