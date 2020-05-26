Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»

    Полузащитник Дмитрий Торбинский объяснил, почему он в свое время отказался от предложений европейских клубов.

    «Пока играл, мог отправиться за границу. Из «Спартака» звали в Германию, в «Валенсию». После Евро-2008 обращались из «Лиона», вроде из «Сарагосы» тоже. Но это ближе уже к 2010 году, когда я был в «Локомотиве». Почему не уехал? Клуб поднял мне зарплату в два раза», – сказал 36-летний футболист.

    Торбинский назвал «Краснодар» главным клубом в своей карьере

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2020 00:50
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      Puddle 26 мая, 13:18

      Еще один позоРыловец!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2049

      Axe111 26 мая, 12:07

      Пфф америку открыл! 30к рублей в месяц зп,может тогда хоть чуть-чуть научитесь понимать эту игру!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4484

      JTherry 26 мая, 10:49

      "Почему не уехал? Клуб поднял мне зарплату в два раза"
      ...вот в этом вся твоя продажная натура Торба, никогда тебя футбол и прогресс в нем не интересовал, только за баблом гонялся из клуба в клуб... потому и остался постоянно подающим надежды футболистом

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +793

      СвинкаСправедливости > JTherry 26 мая, 18:25

      А ради кого он должен отказываться от денег? Есть возможность заработать - пользуйся. Никто тебя потом не вспомнит и никто денег не даст за твою историю выступлений. А пацан и поиграл неплохо, и заработал знатно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +669

      кто там 26 мая, 09:57

      Вот в этом все футболистики наши.
      Деньги для них важнее чем карьера, поэтому в такой многомиллионной стране не найдутся свои Роналду, Месси, КДБ и другие.
      И спасибо за это ещё воришкам-управленцам нашей несчастной лиги, да и страны(

      Считаю нужно вводить потолок зарплат (допустим 1-1,5 млн тугриков в год) и тогда эти убожества будут валить из болота этого и развиваться на европейских полях и быть может сборная поднимется с 30+ места в рейтинге, а те кто будет платить в *конверте* им доп деньги сажать в тюрьму, а клуб отправлять в пердив или ниже.

      Но это всё утопия. Мы же русские, мы лучшие) Давно футбол это бизнес, а в у нас ещё и отмывание бабла.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +655

      Oldtrafford83 26 мая, 08:42

      Впрочем нечего нового!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76745
    #5
    insider_retro
    66034
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru