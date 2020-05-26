Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»

Полузащитник Дмитрий Торбинский объяснил, почему он в свое время отказался от предложений европейских клубов.

«Пока играл, мог отправиться за границу. Из «Спартака» звали в Германию, в «Валенсию». После Евро-2008 обращались из «Лиона», вроде из «Сарагосы» тоже. Но это ближе уже к 2010 году, когда я был в «Локомотиве». Почему не уехал? Клуб поднял мне зарплату в два раза», – сказал 36-летний футболист.

В течение карьеры Торбинский выступал за «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», «Пафос», «Балтику» и «Енисей».

Ему удалось выиграть только один трофей – Кубок России в 2003 году.

За сборную России хавбек провел 30 матчей и забил два гола. Бронзовый призер Евро-2008.

Торбинский назвал «Краснодар» главным клубом в своей карьере