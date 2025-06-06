Торбинский закрыл детскую академию в Майами

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский вынужденно отказался от работы собственной детской академии.

«TorbiStar Soccer Academy» была открыта в апреле 2021 года, она располагалась в центре города Санни-Айлс (округ Майами-Дейд, штат Флорида) на курорте Trump International Beach Resort.

Сегодня стало известно о закрытии академии, поскольку экс-футболист не смог договориться с властями о продлении сроков аренды поля.