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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Сочи
Балтика - Сочи: обзор матча 12 августа 2018
Балтика
12.08.2018, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
2 : 2
Завершен
Сочи
7'
И. Юрганов (АГ)
81'
А. Пугин
22'
И. Миладинович
50'
И. Горбунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Сочи
Желтая карточка
С. Таказов
89'
85'
Замена
Д. Лагатор
️️️️
Е. Песегов
82'
Замена
Н. Обольский
️️️️
А. Саная
ГОЛ! 2:2!
А. Пугин
81'
79'
Замена
М. Коваленко
️️️️
И. Соловьев
Замена
П. Радунович
️️️️
А. Дудиев
78'
Замена
В. Каленкович
️️️️
М. Григорьев
78'
75'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
М. Барсов
Желтая карточка
М. Тишкин
72'
Замена
Н. Дзаламидзе
️️️️
Д. Торбинский
68'
Замена
Д. Шабалин
️️️️
Р. Магаль
54'
50'
ГОЛ! 1:2!
И. Горбунов
22'
ГОЛ! 1:1!
И. Миладинович
7'
Желтая карточка
И. Юрганов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Юрганов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
66
Даниил Шабалин
ЛВ
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Павле Радунович
ЦФ
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
Сочи
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
9
Николай Обольский
ЦФ
3-3-4
1
Помазан
28
Магаль
30
Таказов
15
Плиев
8
Дудиев
7
Шешуков
44
Тишкин
6
Торбинский
17
Пугин
11
Касаев
10
Григорьев
3-2-2-1-2
12
Заболотный
45
Миладинович
53
Юрганов
13
Почивалин
20
Померко
27
Заика
7
Песегов
9
Соловьев
17
Горбунов
32
Саная
14
Барсов
8
Дудиев
7
Радунович
7
Радунович
8
Дудиев
6
Торбинский
10
Дзаламидзе
10
Дзаламидзе
6
Торбинский
28
Магаль
66
Шабалин
66
Шабалин
28
Магаль
10
Григорьев
93
Каленкович
93
Каленкович
10
Григорьев
14
Барсов
37
Косянчук
37
Косянчук
14
Барсов
9
Соловьев
15
Коваленко
15
Коваленко
9
Соловьев
7
Песегов
94
Лагатор
94
Лагатор
7
Песегов
32
Саная
9
Обольский
9
Обольский
32
Саная
Остались в запасе
Балтика
Сочи
22
Илья Лантратов
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Валерий Непомнящий
25
Ростислав Солдатенко
ВР
10
Никита Саламатов
ЦП
44
Никита Калугин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
10
Никита Саламатов
ЦП
44
Никита Калугин
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Балтика - Сочи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Ростех Арена
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