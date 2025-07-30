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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Динамо Бр
Иван Соловьев
€ 100 тыс
Иван Соловьев
Динамо Бр
29 марта 1993 (33)
#9 | Полузащитник
168 см | 63 кг
Россия
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Трансферы
«Волосы дыбом встают!» Экс-игрок «Зенита» рассказал, что его шокировало в России
2025.07.30 00:17
18
Чемпион России в составе «Зенита» выиграл вторую лигу Узбекистана
2023.10.16 14:23
«Лучший тренер в России с высокой самооценкой». Соловьев – о Черчесове
2022.10.03 21:56
1
Соловьев: «Аршавин в 32 с животиком возил всю основу «Зенита». Даже Халк так не возил»
2022.10.03 20:21
2
Соловьев рассказал, на что потратил свои первые премиальные в «Динамо»
2022.10.03 18:54
3
Соловьев вспомнил встречу с фанатами «Динамо» на базе после 8 поражений в 9 матчах
2022.10.03 18:28
2
Соловьев: «Попросил «Динамо» повысить зарплату с 35 до 600 тысяч рублей. Ориентировался на тех, кто получал 1,5 миллиона, но не играл»
2022.10.03 16:58
1
Фото
Экс-игрок «Зенита» Соловьев подписал контракт с узбекским «Насафом»
2022.01.28 07:36
1
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» Соловьев не прошел просмотр в «Кызылжаре». Он приехал с лишним весом
2022.01.23 13:23
9
Соловьев: «Урунов – узбекский Халк. Если в «Спартаке» научат играть в пас, он будет топовым игроком»
2020.07.28 18:41
30
Соловьев: «Агент Лахтер за мой переход в «Зенит» получил 1,3 миллиона, я – ни копейки. Он испортил мне карьеру? Я перевернул страницу»
2020.04.17 10:20
8
Экс-игрок «Зенита» Соловьев: «Динамо» предлагало 300 тысяч в месяц, питерцы – миллион. Это вопрос денег и уважения»
2020.04.15 18:34
16
Соловьев: «У петербургского «Динамо» есть защитники, которые способны закрыть Кокорина»
2017.09.21 17:36
5
Радимов выступил против лимита на легионеров в РФПЛ
2017.03.04 06:37
5
Соловьев: «Получаю в «Факеле» в 10 раз меньше, чем в «Зените». Зато играю в футбол»
2016.08.27 18:13
1
Соловьев: «Советую молодым футболистам не идти в «Зенит»
2016.08.27 11:56
27
Соловьев: «Говорили, что есть интерес со стороны «Локомотива», но я уже не верил»
2016.08.27 11:27
1
«Факел» объявил о переходе Соловьева
2016.08.24 15:04
Экс-игрок «Зенита» Соловьев продолжит карьеру в «Факеле»
2016.08.19 15:07
6
Соловьев находится на просмотре в минском «Динамо»
2016.08.01 18:18
1
У Соловьева есть варианты в России и за рубежом
2016.07.11 20:38
2
Соловьев: «У меня есть ощущение, что кто-то кого-то обманул, подставил»
2016.07.03 00:10
15
Соловьев: «Зенит» подписывает молодежь, но не дает ей шанса. Я освободился из золотой клетки»
2016.07.02 21:32
32
Финский «Лахти» арендовал Соловьева у «Зенита»
2016.04.06 17:24
4
Митрофанов высказался касательно лимита на легионеров в России
2016.03.14 18:40
10
Соловьев намерен покинуть «Зенит»
2016.02.29 16:07
5
Ташуев: «Задача на кубок очевидна, если для победы в нем осталось выиграть три матча»
2016.02.13 16:59
«Кубань» не заинтересована в приобретении Соловьева
2016.02.13 09:36
1
Агент Соловьева: «Слухи о возвращении в «Динамо» – это вообще какая-то фантастика»
2016.02.10 15:47
3
«Динамо» и «Кубань» проявляют интерес к Соловьеву
2016.02.09 23:51
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