Соловьев: «У петербургского «Динамо» есть защитники, которые способны закрыть Кокорина»

прямь какой то ажиотаж создают вокруг этого никому не нужного дерби да и не дерби это потому что команда Динамо это только еще командочка а вот когда выйдет в РФПЛ и начнет играть хотя бы как Тосно тогда и будет дерби
Полузащитник петербургского «Динамо» Иван Соловьев в преддверии матча 1/16 финала Кубка России против «Зенита» рассказал, как в команде будут сдерживать нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина.
– Как будете сдерживать такого Кокорина?
– Есть у нас два защитничка. Они способны его закрыть.
– Так назовите имена будущих героев!
– Есть у нас Бабенков, Житников, да и вся четверка защитников может его закрыть.
– Оптимистично.
– Наши ребята могут «выключить» из игры такого форварда (улыбается). Если каждый из нас сыграет на своем максимуме, думаю, создадим проблемы «Зениту».
Напомним, матч «Динамо» – «Зенит» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.