Соловьев: «У петербургского «Динамо» есть защитники, которые способны закрыть Кокорина»

Полузащитник петербургского «Динамо» Иван Соловьев в преддверии матча 1/16 финала Кубка России против «Зенита» рассказал, как в команде будут сдерживать нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина.

– Как будете сдерживать такого Кокорина?

– Есть у нас два защитничка. Они способны его закрыть.

– Так назовите имена будущих героев!

– Есть у нас Бабенков, Житников, да и вся четверка защитников может его закрыть.

– Оптимистично.

– Наши ребята могут «выключить» из игры такого форварда (улыбается). Если каждый из нас сыграет на своем максимуме, думаю, создадим проблемы «Зениту».

Напомним, матч «Динамо» – «Зенит» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.