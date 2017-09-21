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    Соловьев: «У петербургского «Динамо» есть защитники, которые способны закрыть Кокорина»

    Полузащитник петербургского «Динамо» Иван Соловьев в преддверии матча 1/16 финала Кубка России против «Зенита» рассказал, как в команде будут сдерживать нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина.

    – Как будете сдерживать такого Кокорина?

    – Есть у нас два защитничка. Они способны его закрыть.

    – Так назовите имена будущих героев!

    – Есть у нас Бабенков, Житников, да и вся четверка защитников может его закрыть.

    – Оптимистично.

    – Наши ребята могут «выключить» из игры такого форварда (улыбается). Если каждый из нас сыграет на своем максимуме, думаю, создадим проблемы «Зениту».

    Напомним, матч «Динамо» – «Зенит» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2017 17:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2017, 18:45

      прямь какой то ажиотаж создают вокруг этого никому не нужного дерби да и не дерби это потому что команда Динамо это только еще командочка а вот когда выйдет в РФПЛ и начнет играть хотя бы как Тосно тогда и будет дерби

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 18:38

      Звучит очень оптимистично... Эти выключатели в составе команды в 14 играх пропустили 15 мячей, не такие уж они и не проходимые!!..)
      ДАЖЕ, если Кокорин сегодня возьмёт паузу, у Зенита, наверняка, найдутся аргументы для победы в поединке!!.. Настрой Динамо впечатляет, но Зенит сегодня будет лучше!!..))

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 сентября 2017, 17:59

      а Дзюбиньо и десятером не удержат! Он мяч, вместе с защитниками затолкает!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2017, 17:48

      Ну если 10 человек навалятся, то может...

      2
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      Рейтинг: +6309

      порт 21 сентября 2017, 17:43

      Не факт что Кокоша выйдет на игру, наверное ему дадут отдохнуть.

      2
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