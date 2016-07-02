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  • Соловьев: «Зенит» подписывает молодежь, но не дает ей шанса. Я освободился из золотой клетки»

Соловьев: «Зенит» подписывает молодежь, но не дает ей шанса. Я освободился из золотой клетки»

2 июля 2016, 21:32
32

Полузащитник Иван Соловьев прокомментировал свой уход из «Зенита». 1 июля контракт игрока истек, и он стал свободным агентом.

«Я освободился из золотой клетки! С плеч свалился огромный груз, мне надо все начинать заново и возвращаться на прежний уровень. «Зенит» подписывает молодежь, но не дает ей шанса, выбраться отсюда тяжело даже собственным воспитанникам. Ребят переподписывают, а затем отправляют в аренду, требуя при этом огромные деньги.

Скорее всего, из тренировочного процесса с «Зенитом» и «Зенитом-2» я выпал после того, как главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов публично обвинил меня в якобы отказе играть со «Спартаком-2». Это не было – я за свой счет уезжал в Москву, чтобы в отпуске хоть как-то подвигаться с ребятами. Пусть та история останется на совести Радимова. Основа? Виллаш-Боаш говорил, что его устраивает моя работа. Я задал португальцу прямой вопрос: есть ли мне смысл оставаться в команде или надо искать варианты с арендой? На что получил ответ: «На первый сбор едешь сто процентов». Однако тем же вечером по телефону мне сообщили, что в Австрию не лечу.

После высказываний Владислава Николаевича собственно футбол отошел на второй план. Хорошо, что Игорь Симутенков и Дмитрий Давыдов вникли в мою ситуацию и позволили тренироваться с молодежным составом. Я на каждом занятии пытался доказать свою состоятельность. Не пытался ли поговорить с Радимовым? Мне не о чем разговаривать с этим человеком!

Я стал свободным агентом и могу сам решать свою судьбу. Буду рассматривать любой вариант. Я возвращаюсь к тому, с чего начинал. Буду выстраивать карьеру с чистого листа. Место работы и финансовые условия значения не имеют», – сказал Соловьев.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Соловьев Иван
Комментарии (32)
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порт
1467485349
Но в "Зенит" то переходил из за большого контракта, А не попёрло, начал петь.
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Garrincha58
1467485474
бездарь поет как соловей так иди в Динамо и доказывай свой потенцияЛ помоги им в ФНЛ там как раз таким соловейчикам и место
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shurik45
1467485794
Почему не дают шансов молодым зенитовцам ,а покупают иностранцев ? Ведь кубок УЕФА выиграли доморощенные ребята . Такая политика в российских клубах на прямую связана с результатами сборной.
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nemolod
1467492313
С главного тренера дубля надо спрашивать не меньше,чем с главного тренера основы и ставить перед ним задачу каждый месяц приводить в готовность как минимум одного,а лучше два игрока для основной команды,а если это не происходит просто увольнять! А то как начинается сезон и появляются больные и травмированные главные тренеры дружно начинают ныть про то,что некому этих игроков заменить!
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sprint5
1467510359
годы потерял
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Lenine
1467513807
Возвращайся в "свою" команду
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koka7751
1467514344
Бомжи возвращаются в свою стихию.
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triton004
1467516390
Губят нашу молодёжь баблом,а потом плачут некого в сборную брать
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a-rakhmatov
1467520950
В Зените конкуренция большая игроки топовые , дорогие.....Ваня будь проще не выпендривайся иди в другую команду и стань лидером
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sargassov
1467540780
Отменить бы лимит и пускай молодежь в первой лиге играет, появится талант (раз в 5 - 10 лет) можно брать, а так не себе, ни людям
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