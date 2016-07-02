Соловьев: «Зенит» подписывает молодежь, но не дает ей шанса. Я освободился из золотой клетки»

Полузащитник Иван Соловьев прокомментировал свой уход из «Зенита». 1 июля контракт игрока истек, и он стал свободным агентом.

«Я освободился из золотой клетки! С плеч свалился огромный груз, мне надо все начинать заново и возвращаться на прежний уровень. «Зенит» подписывает молодежь, но не дает ей шанса, выбраться отсюда тяжело даже собственным воспитанникам. Ребят переподписывают, а затем отправляют в аренду, требуя при этом огромные деньги.

Скорее всего, из тренировочного процесса с «Зенитом» и «Зенитом-2» я выпал после того, как главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов публично обвинил меня в якобы отказе играть со «Спартаком-2». Это не было – я за свой счет уезжал в Москву, чтобы в отпуске хоть как-то подвигаться с ребятами. Пусть та история останется на совести Радимова. Основа? Виллаш-Боаш говорил, что его устраивает моя работа. Я задал португальцу прямой вопрос: есть ли мне смысл оставаться в команде или надо искать варианты с арендой? На что получил ответ: «На первый сбор едешь сто процентов». Однако тем же вечером по телефону мне сообщили, что в Австрию не лечу.

После высказываний Владислава Николаевича собственно футбол отошел на второй план. Хорошо, что Игорь Симутенков и Дмитрий Давыдов вникли в мою ситуацию и позволили тренироваться с молодежным составом. Я на каждом занятии пытался доказать свою состоятельность. Не пытался ли поговорить с Радимовым? Мне не о чем разговаривать с этим человеком!

Я стал свободным агентом и могу сам решать свою судьбу. Буду рассматривать любой вариант. Я возвращаюсь к тому, с чего начинал. Буду выстраивать карьеру с чистого листа. Место работы и финансовые условия значения не имеют», – сказал Соловьев.