У Соловьева есть варианты в России и за рубежом

Денис Лахтер, агент экс-полузащитника «Зенита» Ивана Соловьева, поделился информацией о будущем футболиста.

«Все пока на уровне переговоров. Вкусной информации у меня для вас сейчас нет. Есть варианты в РФПЛ, ФНЛ, за рубежом. Посмотрим. Ивану важно попасть в команду, где состав действительно определяет тренер, а не функционеры…Оставшись на 2,5 года без футбола, он, попав в чемпионат Финляндии, вкусил удовольствие от игры.

Поэтому смотрим, взвешиваем. Главное – вновь не обжечься! А то, знаете, как иногда бывает в России. Игрок переходит в новую команду, а ему говорят: «Вася, ты нападающий? Будешь у нас играть левого защитника играть». А потом удивляются, почему Вася не заиграл… Так что нам надо попасть в правильную команду», – заявил Лахтер.

Отметим, в прошлом сезоне Соловьев выступал на правах аренды за финский «Лахти». В составе команды он провел 11 матчей.