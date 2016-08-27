Соловьев: «Получаю в «Факеле» в 10 раз меньше, чем в «Зените». Зато играю в футбол»

Бывший полузащитник «Зенита» Иван Соловьев, ставший игроком «Факела», заявил, что, несмотря на значительное снижение зарплаты, рад переходу в стан воронежского клуба.

– В интернете про вас по-прежнему часто пишут, что погнались за длинным рублем и теперь оказались в ФНЛ. Мол, поделом вам.

– Что ж, у нас много диванных экспертов, которые не знают, что на самом деле происходит. Такая у них работа – оскорблять всех в интернете, критиковать. Мне же остается думать о себе, стараться доказать, что я чего-то стою, концентрироваться на футболе.

– В «Факеле» сильно пришлось потерять в зарплате?

– Да. Что скрывать. Получаю теперь меньше.

– В разы?

– Да даже не в разы. В десятки раз. Но, поверьте, это не самое главное в жизни. Зато играю в футбол, а деньги тебя догонят, еще придут.

– Вы это только сейчас поняли?

– Нет. Деньги не стояли для меня на первом месте. Люблю футбол. Это не просто работа. Все-таки я отдал этому делу уже 15 лет жизни.