«Волосы дыбом встают!» Экс-игрок «Зенита» рассказал, что его шокировало в России

Бывший форвард «Зенита» Иван Соловьев поделился ощущениями от возвращения в Россию.

Футболист, последние семь лет выступавший в Узбекистане и Киргизии, на днях подписал контракт с брянским «Динамо».

– Как вам тогда жизнь в Брянске?

– Вот вернулся в Россию, и некоторые вещи пока вообще не укладываются в голове.

– Какие?

– Менталитет, что ли, тут другой... В Азии вообще редко выпивают. Скептическое отношение к алкоголю. А в Брянске вижу, что уже 20-летние к бутылке прикладываются... Волосы дыбом встают! Как так? Дикость какая-то.

– В Узбекистане молодежь не пьет?

– Нет, конечно! Там везде и во всем чувствуется уважение к старшим. «Дедовщина» в хорошем смысле этого слова. А в России все, увы, по-другому. Старших почему-то никто не чтит. В Узбекистане и Киргизии не принято материться в общественных местах. Сразу получишь замечание. А тут... Идешь по улице с женой и ребенком – перед нами шагают молодые девчонки по 15-17 лет. Так у них все время слова проскакивают на «б», «с», «х». Когда я отсюда уезжал, такого в России не было. Нас все-таки по-другому воспитывали.