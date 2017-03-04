Радимов выступил против лимита на легионеров в РФПЛ

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что лимит на легионеров в российской Премьер-лиге пагубным образом сказывается на развитии российских игроков. По мнению Радимова, россияне должны конкурировать с иностранцами высокого уровня.

– Приведу пример. Когда Ивана Соловьева перевели в «Зенит-2», его агент Деннис Лахтер сказал, что футболист чувствует себя отлично, ведь у него российский паспорт. Я не понимаю этого: для футболиста несчастье, когда он сидит на скамейке! Но его почему-то все устраивало. А сейчас Соловьев в «Факеле».

– Но если лимит отменить, то россиян на скамейках станет больше.

– Если бы наши футболисты конкурировали с иностранцами высокого уровня, я был бы не против лимита. Недавно мы ездили в Краснодар, где был организован турнир для вторых команд. Там я пообщался с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким, который предложил отличную идею: покупать только футболистов, которые стоят, например, как минимум миллион евро. В этом случае к нам не поедут разные мукунки – если ты тратишь такую сумму, значит, игрок явно высококачественный. Другой вариант – установить минимальный порог зарплат, чтобы футболист эти деньги отрабатывал.