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    Радимов выступил против лимита на легионеров в РФПЛ

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что лимит на легионеров в российской Премьер-лиге пагубным образом сказывается на развитии российских игроков. По мнению Радимова, россияне должны конкурировать с иностранцами высокого уровня.

    – Приведу пример. Когда Ивана Соловьева перевели в «Зенит-2», его агент Деннис Лахтер сказал, что футболист чувствует себя отлично, ведь у него российский паспорт. Я не понимаю этого: для футболиста несчастье, когда он сидит на скамейке! Но его почему-то все устраивало. А сейчас Соловьев в «Факеле».

    – Но если лимит отменить, то россиян на скамейках станет больше.

    – Если бы наши футболисты конкурировали с иностранцами высокого уровня, я был бы не против лимита. Недавно мы ездили в Краснодар, где был организован турнир для вторых команд. Там я пообщался с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким, который предложил отличную идею: покупать только футболистов, которые стоят, например, как минимум миллион евро. В этом случае к нам не поедут разные мукунки – если ты тратишь такую сумму, значит, игрок явно высококачественный. Другой вариант – установить минимальный порог зарплат, чтобы футболист эти деньги отрабатывал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2017 06:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 марта 2017, 10:34

      А кого ты назвал "мукунки"?
      Это нация, фамилия ли аборигены,
      Живущие около Кунки.
      Хотелось бы уточнить.
      В комитете по этике, если совсем точным быть.
      Болелов за "мукунков" на трибунах стали огорчать,
      А тренера должны за свой базар отвечать?
      Вы уж думайте как от них избавиться,
      Глядишь татар и русских прибавится.

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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 4 марта 2017, 09:15

      Не было лимита - сказывался, есть лимит - сказывается... Может в чём другом причина?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 марта 2017, 07:56

      чего слюной брызгать до ЧМ никто и ничего менять не будет, а после всем будет до одного места наш футбол особенно там на верху вот тогда и будут перемены уйдет Мутко это сейчас ему престижно а потом на все на чхать

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 4 марта 2017, 07:13

      пока Мутко у руля ни какой отмены лимита не будет.... продолжим лучше дальше убивать футбол...

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 4 марта 2017, 06:40

      одно и тоже, чего сотрясать воздух, муДко решил и так будет, и отмашка от него поступит, когда лимит отменить ...

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