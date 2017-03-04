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Радимов выступил против лимита на легионеров в РФПЛ

4 марта 2017, 06:37
5

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что лимит на легионеров в российской Премьер-лиге пагубным образом сказывается на развитии российских игроков. По мнению Радимова, россияне должны конкурировать с иностранцами высокого уровня.

– Приведу пример. Когда Ивана Соловьева перевели в «Зенит-2», его агент Деннис Лахтер сказал, что футболист чувствует себя отлично, ведь у него российский паспорт. Я не понимаю этого: для футболиста несчастье, когда он сидит на скамейке! Но его почему-то все устраивало. А сейчас Соловьев в «Факеле».

– Но если лимит отменить, то россиян на скамейках станет больше.

– Если бы наши футболисты конкурировали с иностранцами высокого уровня, я был бы не против лимита. Недавно мы ездили в Краснодар, где был организован турнир для вторых команд. Там я пообщался с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким, который предложил отличную идею: покупать только футболистов, которые стоят, например, как минимум миллион евро. В этом случае к нам не поедут разные мукунки – если ты тратишь такую сумму, значит, игрок явно высококачественный. Другой вариант – установить минимальный порог зарплат, чтобы футболист эти деньги отрабатывал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Соловьев Иван Радимов Владислав
Комментарии (5)
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pegas1276
1488598837
одно и тоже, чего сотрясать воздух, муДко решил и так будет, и отмашка от него поступит, когда лимит отменить ...
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RedGreenHooligan
1488600824
пока Мутко у руля ни какой отмены лимита не будет.... продолжим лучше дальше убивать футбол...
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Garrincha58
1488603393
чего слюной брызгать до ЧМ никто и ничего менять не будет, а после всем будет до одного места наш футбол особенно там на верху вот тогда и будут перемены уйдет Мутко это сейчас ему престижно а потом на все на чхать
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Нас Много
1488608108
Не было лимита - сказывался, есть лимит - сказывается... Может в чём другом причина?
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subbotaspartak
1488612897
А кого ты назвал "мукунки"? Это нация, фамилия ли аборигены, Живущие около Кунки. Хотелось бы уточнить. В комитете по этике, если совсем точным быть. Болелов за "мукунков" на трибунах стали огорчать, А тренера должны за свой базар отвечать? Вы уж думайте как от них избавиться, Глядишь татар и русских прибавится.
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