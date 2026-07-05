Реакция Тухеля на новость об употреблении виагры игроками сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал резонансную информацию о подготовке его команды к матчу 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики.

Игра пройдет на стадионе, расположенном на высоте 2240 метров над уровнем моря.

Сообщалось, что английским футболистам разрешат принять виагру для адаптации к высокогорью.

В условиях разреженного воздуха препарат способствует расширению сосудов в легких, благодаря чему улучшается насыщение крови кислородом и повышается выносливость.

Всемирное антидопинговое агентство не стало включать виагру в перечень запрещенных веществ.

«Мы чувствуем эффект высоты даже без тренировок. У меня немного болела голова, спал не так хорошо, как в предыдущие дни.

Но это не то, с чем нельзя справиться и к чему нельзя адаптироваться. Думаю, игроки почувствовали это в начале тренировки. Такова реальность.

Употребление виагры? Мне не поступала такая информация, так что это неправда«, – сказал Тухель.

Матч между Мексикой и Англией запланирован на 6 июля.

Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.

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