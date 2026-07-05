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  • Реакция Тухеля на новость об употреблении виагры игроками сборной Англии

Реакция Тухеля на новость об употреблении виагры игроками сборной Англии

Вчера, 16:39
4

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал резонансную информацию о подготовке его команды к матчу 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики.

  • Игра пройдет на стадионе, расположенном на высоте 2240 метров над уровнем моря.
  • Сообщалось, что английским футболистам разрешат принять виагру для адаптации к высокогорью.
  • В условиях разреженного воздуха препарат способствует расширению сосудов в легких, благодаря чему улучшается насыщение крови кислородом и повышается выносливость.
  • Всемирное антидопинговое агентство не стало включать виагру в перечень запрещенных веществ.

«Мы чувствуем эффект высоты даже без тренировок. У меня немного болела голова, спал не так хорошо, как в предыдущие дни.

Но это не то, с чем нельзя справиться и к чему нельзя адаптироваться. Думаю, игроки почувствовали это в начале тренировки. Такова реальность.

Употребление виагры? Мне не поступала такая информация, так что это неправда«, – сказал Тухель.

  • Матч между Мексикой и Англией запланирован на 6 июля.
  • Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.

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Источник: Sky News
Чемпионат мира Англия Мексика Тухель Томас
Комментарии (4)
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алдан2014
1783259169
Представляю,бегают с оттопыренными штанами,у всех стояк. Соперник щемиться будет,и сразу пропадет любовь к ЛГБТ,кому охота быть отодранным на камеры 😂😂
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Cleaner
1783259913
А кто то думал, что Тухель признается в употреблении игроками сборной Англии виагры? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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vvv123
1783262097
Врет он. Англы просто захотели мексиканок поиметь. Когда еще такой случай выпадет?
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