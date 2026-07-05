Только один футболист больше прошел пешком на ЧМ-2026, чем Мбаппе

Опубликована статистика главных «пешеходов» чемпионата мира-2026.

Второе место занимает нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, прошедший пешком 45 процентов дистанции в матчах турнира.

Лидирует по этому показателю капитан сборной Аргентины Лионель Месси с результатом 47%.

При этом оба форварда забили по семь голов на ЧМ-2026 и делят первую строчку в гонке бомбардиров.

В расчет брались только полевые футболисты, отыгравшие на турнире не менее 150 минут.

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