Только один футболист больше прошел пешком на ЧМ-2026, чем Мбаппе

Опубликована статистика главных «пешеходов» чемпионата мира-2026.
Второе место занимает нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, прошедший пешком 45 процентов дистанции в матчах турнира.
Лидирует по этому показателю капитан сборной Аргентины Лионель Месси с результатом 47%.
При этом оба форварда забили по семь голов на ЧМ-2026 и делят первую строчку в гонке бомбардиров.
В расчет брались только полевые футболисты, отыгравшие на турнире не менее 150 минут.
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Источник: Opta