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    «Лучший тренер в России с высокой самооценкой». Соловьев – о Черчесове

    Экс-футболист «Зенита» Иван Соловьев охарактеризовал главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

    – Из «Зенита» ты уходил в аренду в «Амкар», где был Черчесов. Расскажи о нем.

    – Лучший тренер в России. У него высокая самооценка: «я, я, я». Дисциплина на первом месте. Мне это очень нравилось.

    Всех держал в кулаке. Все его уважали, боялись. Только из-за этого у него команды играют.

    – Самооценка высокая как выражалась?

    – «Я – номер один».

    – Он так и говорил?

    – Не прямым текстом, но чуть-чуть набрасывал: «я», «везде я», «будете слушать только меня».

    – Как реагируют футболисты на то, что тренер чересчур сильно любит себя?

    – Все реагируют по-разному. Лично мне это не нравится.

    Есть пример – Канчельскис. Человек играл в киевском «Динамо», донецком «Шахтере», «Манчестер Юнайтед». Легенда нашего футбола. Он не такой. У него нет этого: «я», «я столько забивал», «в «Манчестере» играл». Вообще нет. Обычный человек, как будто не играл там.

    Есть такие [тренеры]: «Да я там поиграл, в «Спартаке» был». Есть тренеры, которые говорят: «Вот когда мы играли». Не понимаю этого. Сейчас уже другой век, сейчас уже по-другому люди играют.

    А Черчесов везде должен быть первым. «Вот я играл» – такое не упоминалось. Такого не было. Он в воротах играл. Что он расскажет нам? Если бы он в поле играл, я думаю, тоже самое было: «Вот когда я играл – я вот так делал».

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    Источник: Sports.ru

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    03.10.2022 21:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10976

      alex1951 1 час назад

      ...лучший тренер - это карпин...и не потому,что земляк....а потому,что он дальновидный...и его мышление европейское!
      А почему никто не спросит : по какой такой причине россиянский футбол в жопе?
      Карпуша виноват? Да?

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