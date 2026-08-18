«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался о нападающем ЦСКА Тамерлане Мусаеве.
«Это уже набило оскомину. Ну нельзя с таким нападающим играть. Ну невозможно играть. Может быть, он хороший парень. Скорее всего. Может быть, он в какой-нибудь команде второй восьмeрки был бы неплохим. Но сейчас просто… Мусаева вообще непонятно, почему держат в ЦСКА.
Даже вышел Гонду – стало похоже хоть что-то на футбол. Ну лучше, чем с Мусаевым. Он хотя бы двигается, хотя бы открывается», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- В 4-м туре РПЛ ЦСКА победил «Факел» (1:0).
- 25-летний Мусаев в этом сезоне провел за ЦСКА 5 матчей.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»