«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался о нападающем ЦСКА Тамерлане Мусаеве.

«Это уже набило оскомину. Ну нельзя с таким нападающим играть. Ну невозможно играть. Может быть, он хороший парень. Скорее всего. Может быть, он в какой-нибудь команде второй восьмeрки был бы неплохим. Но сейчас просто… Мусаева вообще непонятно, почему держат в ЦСКА.

Даже вышел Гонду – стало похоже хоть что-то на футбол. Ну лучше, чем с Мусаевым. Он хотя бы двигается, хотя бы открывается», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».