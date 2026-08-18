Заявление ЦСКА по Мойзесу

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал травму защитника Мойзеса. У него повреждение крестообразной связки колена.

«Говоря про Мойзеса Барбосу, наш защитник, наш легендарный защитник получил травму, вы об этом знаете, сразу вам об этом сообщили.

Сейчас он проходит курс терапии в расположении команды. Мы пока не знаем, где мы будем проводить операцию ему. Мы выбираем из нескольких вариантов. Как только варианты будут выбраны, вы первыми об этом узнаете», – сказал Безуглов в телеграм-канале ЦСКА.