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    Соловьев: «Аршавин в 32 с животиком возил всю основу «Зенита». Даже Халк так не возил»

    Экс-футболист «Зенита» Иван Соловьев рассказал об игре вместе с Андреем Аршавиным после его возвращения из «Арсенала».

    – В «Зените» было много легионеров. Кто из них тебя больше всех удивил?

    – Все легионеры были хорошие. Данни, конечно, нравился больше всего. В плане общения, игрового мышления он топ.

    – Из русских футболистов кого можешь выделить?

    – Шаву [Андрея Аршавина]. Это вообще легенда. В 32 он приехал из «Арсенала», у него был животик, но он все равно возил всю основу. Даже Халк так не возил.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11649

      Алексей З 2 минуты назад

      Так "возил" что в Казахстан улетел...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17630

      житель СПб 16 минут назад

      Да, самый знаменитый российский футболист последних 30 лет.

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11649

      Алексей З > житель СПб 3 минуты назад

      Только покер Ливерпулю, вся знаменитость. Всего один матч.
      Если имеете ввиду на российских просторах , то Илью Цымбаларя ставлю выше.
      Не очень мне нравятся , но Аленичев и Канчельскис в Европе покучерявее играли и не в одном матче.

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