Соловьев: «Аршавин в 32 с животиком возил всю основу «Зенита». Даже Халк так не возил»

Так "возил" что в Казахстан улетел...
Экс-футболист «Зенита» Иван Соловьев рассказал об игре вместе с Андреем Аршавиным после его возвращения из «Арсенала».
– В «Зените» было много легионеров. Кто из них тебя больше всех удивил?
– Все легионеры были хорошие. Данни, конечно, нравился больше всего. В плане общения, игрового мышления он топ.
– Из русских футболистов кого можешь выделить?
– Шаву [Андрея Аршавина]. Это вообще легенда. В 32 он приехал из «Арсенала», у него был животик, но он все равно возил всю основу. Даже Халк так не возил.