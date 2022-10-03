Соловьев: «Аршавин в 32 с животиком возил всю основу «Зенита». Даже Халк так не возил»

Экс-футболист «Зенита» Иван Соловьев рассказал об игре вместе с Андреем Аршавиным после его возвращения из «Арсенала».

– В «Зените» было много легионеров. Кто из них тебя больше всех удивил?

– Все легионеры были хорошие. Данни, конечно, нравился больше всего. В плане общения, игрового мышления он топ.

– Из русских футболистов кого можешь выделить?

– Шаву [Андрея Аршавина]. Это вообще легенда. В 32 он приехал из «Арсенала», у него был животик, но он все равно возил всю основу. Даже Халк так не возил.