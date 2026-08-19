Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»

Ирина Подшибякина, супруга полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировала его прощание с фанатами москвичей.

«Это не предвзятость.

Как же я горжусь Лeшей! Тем, как он прощается с болельщиками, с огромной любовью к «Локомотиву», – написала Ирина, которая старше избранника на десять лет.