Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»

Ирина Подшибякина, супруга полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировала его прощание с фанатами москвичей.
«Это не предвзятость.
Как же я горжусь Лeшей! Тем, как он прощается с болельщиками, с огромной любовью к «Локомотиву», – написала Ирина, которая старше избранника на десять лет.
- Ранее турецкие инсайдеры сообщили, что в ближайшие дни футболист прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем».
- По данным источников, сумма сделки составит 25 млн евро.
- В минувшем сезоне Батраков провeл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника составляет 28 млн евро.
Источник: телеграм-канал Ирины Подшибякиной