Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал ситуацию в «Локомотиве».

Накануне москвичи проиграли «Ростову» в кубковом матче (0:1).

В РПЛ «Локо» идет на 13-м месте.

Ближайший соперник – ЦСКА (22 августа).

«Происходит вообще непонятная история. У меня возникает ощущение, что кто‑то просто сливает тренера. Сколько времени прошло? Все проблемные позиции были известны. И кто в итоге приходит? Джикия, который почти не играл в Турции. Коваленко, который тоже почти не играл. Не усиляется «Локомотив», а становится слабее.

Я не вижу, что руководство пыталось усилить команду. Сейчас идет только ослабление команды и ничего больше. Я слышал, что Бабкин сейчас перейдет из «Крыльев». Это что, усиление? Какие задачи ставятся перед командой?» – сказал Корнеев.