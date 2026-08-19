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Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера

19 августа, 01:13
6

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал ситуацию в «Локомотиве».

  • Накануне москвичи проиграли «Ростову» в кубковом матче (0:1).
  • В РПЛ «Локо» идет на 13-м месте.
  • Ближайший соперник – ЦСКА (22 августа).

«Происходит вообще непонятная история. У меня возникает ощущение, что кто‑то просто сливает тренера. Сколько времени прошло? Все проблемные позиции были известны. И кто в итоге приходит? Джикия, который почти не играл в Турции. Коваленко, который тоже почти не играл. Не усиляется «Локомотив», а становится слабее.

Я не вижу, что руководство пыталось усилить команду. Сейчас идет только ослабление команды и ничего больше. Я слышал, что Бабкин сейчас перейдет из «Крыльев». Это что, усиление? Какие задачи ставятся перед командой?» – сказал Корнеев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил Корнеев Игорь
Комментарии (6)
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subbotaspartak
1787109915
...Какие задачи ставятся перед командой?» Действительно...
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evgevg13
1787112923
Возникает ощущение, что кто‑то сливает тренера. - это в источнике. А "знатоки" русского языка в Бомбардире всё "выявляют". Жертвы ЕГЭ, твою дивизию...
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paracetamol
1787119735
Пусть сливают, мне не жалко1 Может хоть одну ж.д. отремонтируют.
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DMитрий
1787127101
А по моему кто-то сливает РЖД в целом. Вокзалы распродают, команду тоже, а билеты на поезда дороже самолёта. Как в песне: Никто не отметил, как и сам был похищен. Подумал я лично: «Тут, что-то нечисто».
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Алекс636363
1787141738
ну так если в минусе команда. что тут удивительного? Идет распродажа футбольных активов. Батраков хорошо стоил. через год-два наберут молодежь, снова заиграет, снова продадут.
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