Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об отсутствии Алексея Батракова в заявке на кубковый матч с «Ростовом».
«Алексей готовился к игре и приехал с командой в Ростов. В данный момент ведутся переговоры в отношении его дальнейшей спортивной карьеры. Клубом принято решение, что в сегодняшнем матче он не сыграет», – сказал Галактионов.
- Ранее турецкие инсайдеры сообщили, что в ближайшие дни футболист прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем».
- По данным источников, сумма сделки составит 25 млн евро.
- В минувшем сезоне Батраков провeл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника составляет 28 млн евро.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»