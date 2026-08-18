Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об отсутствии Алексея Батракова в заявке на кубковый матч с «Ростовом».

«Алексей готовился к игре и приехал с командой в Ростов. В данный момент ведутся переговоры в отношении его дальнейшей спортивной карьеры. Клубом принято решение, что в сегодняшнем матче он не сыграет», – сказал Галактионов.