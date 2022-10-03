Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Соловьев вспомнил встречу с фанатами «Динамо» на базе после 8 поражений в 9 матчах

    Бывший футболист «Динамо» Иван Соловьев рассказал о встрече с болельщиками столичного клуба на базе.

    – Помнишь день, когда фанаты «Динамо пришли на базу после 8 поражений в 9 турах?

    – Конечно, это был мой первый день в [главной команде] «Динамо». Стою маленький, хлюпенький в первом ряду. Смотрю – толпа идет. Думаю: «Что случилось?»

    Нас построили, начали говорить: «Еще раз увидим в каком-то клубе или ресторане (сейчас не помню) – будем *** [бить] прямо на месте». И Нобоа заулыбался – я думал ему прям там *** дадут.

    Это пошло на пользу – команда начала выигрывать: обыграли «Зенит», «Спартак» (5:1).

    Новости по теме
    Мостовой рассказал, чего не хватает «Динамо» в этом сезоне 2
    Соловьев рассказал, на что потратил свои первые премиальные в «Динамо» 4
    Соловьев: «Попросил «Динамо» повысить зарплату с 35 до 600 тысяч рублей. Ориентировался на тех, кто получал 1,5 миллиона, но не играл» 2
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66096

      portero 2 часа назад

      Что с футболом то завязал, только под страхом люлей мог тренироваться???? А как получил свободу и денег так в кабак сразу.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      RedMaksim97 2 часа назад

      Фаны Локо также должны сделать

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11