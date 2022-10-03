Соловьев вспомнил встречу с фанатами «Динамо» на базе после 8 поражений в 9 матчах

Бывший футболист «Динамо» Иван Соловьев рассказал о встрече с болельщиками столичного клуба на базе.

– Помнишь день, когда фанаты «Динамо пришли на базу после 8 поражений в 9 турах?

– Конечно, это был мой первый день в [главной команде] «Динамо». Стою маленький, хлюпенький в первом ряду. Смотрю – толпа идет. Думаю: «Что случилось?»

Нас построили, начали говорить: «Еще раз увидим в каком-то клубе или ресторане (сейчас не помню) – будем *** [бить] прямо на месте». И Нобоа заулыбался – я думал ему прям там *** дадут.

Это пошло на пользу – команда начала выигрывать: обыграли «Зенит», «Спартак» (5:1).