Соловьев: «Говорили, что есть интерес со стороны «Локомотива», но я уже не верил»

Полузащитник «Факела» Иван Соловьев отметил, что в летнее трансферное окно к нему проявлял некий интерес «Локомотив».

«Не так давно возник вариант с минским «Динамо». Поехал туда. Но из-за определенных нюансов контракт не подписали. Вот тогда очень сильно расстроился. Подумал, что могу и не найти клуб этим летом… И тут позвонили из Воронежа. Не раздумывая, сорвался туда. Хорошо, что смогли быстро договориться. Подошел тренеру.

Говорили, что есть интерес со стороны «Локомотива», еще что-то. Мол, надо немного подождать. Но я уже не верил, что что-то произойдет, – и поехал в «Факел», – заявил Соловьев.