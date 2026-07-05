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Быстров: «Судьи тащат Роналду на чемпионате мира»

Вчера, 16:14
13

Владимир Быстров считает, что сборной Португалии на ЧМ-2026 помогают судьи.

«Португалии было непросто, потому что хорваты – не подарок. Но им как обычно поставили левый пенальти.

Самое интересное, что на этом чемпионате вообще не свистят такие, а тут опять ВАР вмешался – помогли Криштиану, тащат куда-то наверх.

Но в предстоящем матче для меня Испания – фаворит», – сказал Быстров.

  • Португалия победила Хорватию со счетом 2:1 в 1/16 финала.
  • Один из голов 41-летний Роналду забил с пенальти – это его дебютный мяч в плей-офф чемпионатов мира.
  • Матч 1/8 с Испанией пройдет в понедельник, 6 июля.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Аль-Наср Хорватия Португалия Испания Быстров Владимир Роналду Криштиану
Комментарии (13)
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spartak_88
1783257824
Аргентину не тащат? Месси все позволено, как он фолит штрафного нет, а как на нем фолят сразу разговоры с арбитром и в его пользу все))
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рылы
1783258382
самого быстрова никто даже не тянул - сам попёрся в гей-клуб, и получил там по рылу от стрингоносцев. и даже видео соответствующее в интернетах имеется. гы-гы!
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алдан2014
1783259372
Наверное тут с быстрым можно согласиться
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Аид666
1783259650
а Месси не тащат? красная в первом же матче должна была быть...
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Mirak92
1783259790
Не люблю Мбаппе. Но если брать кристину и месси, то он явный фаворит, вместе с Олисе
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Psih86
1783260609
Да конечно тащят, только фантики Криша этого не хотят видеть. Это Португалия просто печальное зрелище показывает, а не футбол...
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САДЫЧОК
1783262792
Никто его не тащит. Роналду не хуже других игроков сборной Португалии и заслуженно в основе. И главное! Он может сконцентрироваться в важных матчах!
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Красногорск_Фан
1783263536
Быстров матч не смотрел. Там пенальти был очевидный. Не легкое касание а игрока обхватили двумя руками и завалили. а если смотрел то фляга свистит. В любом случае ничем не похоже чтобы специально тащили Португалию.
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