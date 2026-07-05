Быстров: «Судьи тащат Роналду на чемпионате мира»

Владимир Быстров считает, что сборной Португалии на ЧМ-2026 помогают судьи.

«Португалии было непросто, потому что хорваты – не подарок. Но им как обычно поставили левый пенальти.

Самое интересное, что на этом чемпионате вообще не свистят такие, а тут опять ВАР вмешался – помогли Криштиану, тащат куда-то наверх.

Но в предстоящем матче для меня Испания – фаворит», – сказал Быстров.

Португалия победила Хорватию со счетом 2:1 в 1/16 финала.

Один из голов 41-летний Роналду забил с пенальти – это его дебютный мяч в плей-офф чемпионатов мира.

Матч 1/8 с Испанией пройдет в понедельник, 6 июля.

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