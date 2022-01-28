Экс-игрок «Зенита» Соловьев подписал контракт с узбекским «Насафом»

Бывший игрок молодежной сборной России Иван Соловьев перешел в узбекский «Насаф» в качестве свободного агента.
28-летний футболист заключил контракт с клубом на один год.
- Соловьев провел 13 матчей в РПЛ за «Динамо» и «Зенит».
- С зенитовцами он брал РПЛ.
- С 2019 года он выступал за узбекский «Навбахор».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку
У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок
Источник: инстаграм «Насафа»