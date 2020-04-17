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  • Соловьев: «Агент Лахтер за мой переход в «Зенит» получил 1,3 миллиона, я – ни копейки. Он испортил мне карьеру? Я перевернул страницу»

Соловьев: «Агент Лахтер за мой переход в «Зенит» получил 1,3 миллиона, я – ни копейки. Он испортил мне карьеру? Я перевернул страницу»

17 апреля 2020, 10:20
8

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев раскрыл детали трансфера в санкт-петербургский клуб в 2013 году. По словам игрока, агент Деннис Лахтер получил за переход более миллиона евро.

— «Новая газета» раскрыла сумму комиссии Лахтера за ваш переход по отчету Росфинмониторинга — 1,3 миллиона евро.

— Да.

— Хотя бы половину агент отдал футболисту.

— Нет, никакой половины я не увидел.

— А сколько увидели?

— Ни копейки. Деньги, когда было нужно, Лахтер мне дал один раз. В долг. Естественно, я потом все вернул.

— Когда вы расстались с Лахтером?

— Когда узнал, что вместо «Лахти» мог поехать в «Марибор», но Лахтер об этом варианте даже не сказал. На этом наши пути разошлись.

— Не считаете, что он испортил вам карьеру?

— Я перевернул эту страницу. Каждый сам кузнец своего счастья.

  • Лахтер также организовывал трансфер в «Арсенал» Андрея Аршавина.
  • Соловьев в карьере больше всего матчей провел за санкт-петербургское «Динамо»/»Сочи».
  • Соловьев сейчас выступает за узбекистанский «Навбахор».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Соловьев Иван
Комментарии (8)
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Бухбух
1587108572
А с какого ... агент должен отдавать свое вознаграждение (ЗП) этому футболеру? Соловьев, вообще-то, свою ЗП получал как в Динамо, так и в Зените в полном объеме, и ни с какими агентами, скорее всего, не делился.
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Давид59
1587110053
Странно слышать "не поделился". Это что добыча после налёта? Если в договоре было что-то написано надо было забирать своё через суд
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яцык
1587112052
лахтер молодца а соловей жертва своей деревяной башки
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ZENIT***
1587112614
Е.п.та,а сколько ты с этого потом поимел,полируя зад на скамейке!?
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морозз
1587119364
Зенит это огромная мясорубка молодых талантливых футболистов, многие из которых заканчивают с футболом после того, как их выжмут как половую тряпку!
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