Соловьев: «Агент Лахтер за мой переход в «Зенит» получил 1,3 миллиона, я – ни копейки. Он испортил мне карьеру? Я перевернул страницу»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев раскрыл детали трансфера в санкт-петербургский клуб в 2013 году. По словам игрока, агент Деннис Лахтер получил за переход более миллиона евро.
— «Новая газета» раскрыла сумму комиссии Лахтера за ваш переход по отчету Росфинмониторинга — 1,3 миллиона евро.
— Да.
— Хотя бы половину агент отдал футболисту.
— Нет, никакой половины я не увидел.
— А сколько увидели?
— Ни копейки. Деньги, когда было нужно, Лахтер мне дал один раз. В долг. Естественно, я потом все вернул.
— Когда вы расстались с Лахтером?
— Когда узнал, что вместо «Лахти» мог поехать в «Марибор», но Лахтер об этом варианте даже не сказал. На этом наши пути разошлись.
— Не считаете, что он испортил вам карьеру?
— Я перевернул эту страницу. Каждый сам кузнец своего счастья.
- Лахтер также организовывал трансфер в «Арсенал» Андрея Аршавина.
- Соловьев в карьере больше всего матчей провел за санкт-петербургское «Динамо»/»Сочи».
- Соловьев сейчас выступает за узбекистанский «Навбахор».