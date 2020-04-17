Соловьев: «Агент Лахтер за мой переход в «Зенит» получил 1,3 миллиона, я – ни копейки. Он испортил мне карьеру? Я перевернул страницу»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев раскрыл детали трансфера в санкт-петербургский клуб в 2013 году. По словам игрока, агент Деннис Лахтер получил за переход более миллиона евро.

— «Новая газета» раскрыла сумму комиссии Лахтера за ваш переход по отчету Росфинмониторинга — 1,3 миллиона евро.

— Да.

— Хотя бы половину агент отдал футболисту.

— Нет, никакой половины я не увидел.

— А сколько увидели?

— Ни копейки. Деньги, когда было нужно, Лахтер мне дал один раз. В долг. Естественно, я потом все вернул.

— Когда вы расстались с Лахтером?

— Когда узнал, что вместо «Лахти» мог поехать в «Марибор», но Лахтер об этом варианте даже не сказал. На этом наши пути разошлись.

— Не считаете, что он испортил вам карьеру?

— Я перевернул эту страницу. Каждый сам кузнец своего счастья.