Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Соловьев: «Агент Лахтер за мой переход в «Зенит» получил 1,3 миллиона, я – ни копейки. Он испортил мне карьеру? Я перевернул страницу»

    Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев раскрыл детали трансфера в санкт-петербургский клуб в 2013 году. По словам игрока, агент Деннис Лахтер получил за переход более миллиона евро.

    — «Новая газета» раскрыла сумму комиссии Лахтера за ваш переход по отчету Росфинмониторинга — 1,3 миллиона евро.

    — Да.

    — Хотя бы половину агент отдал футболисту.

    — Нет, никакой половины я не увидел.

    — А сколько увидели?

    — Ни копейки. Деньги, когда было нужно, Лахтер мне дал один раз. В долг. Естественно, я потом все вернул.

    — Когда вы расстались с Лахтером?

    — Когда узнал, что вместо «Лахти» мог поехать в «Марибор», но Лахтер об этом варианте даже не сказал. На этом наши пути разошлись.

    — Не считаете, что он испортил вам карьеру?

    — Я перевернул эту страницу. Каждый сам кузнец своего счастья.

    • Лахтер также организовывал трансфер в «Арсенал» Андрея Аршавина.
    • Соловьев в карьере больше всего матчей провел за санкт-петербургское «Динамо»/»Сочи».
    • Соловьев сейчас выступает за узбекистанский «Навбахор».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2615

      Давид59 13 минут назад

      Странно слышать "не поделился". Это что добыча после налёта? Если в договоре было что-то написано надо было забирать своё через суд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1877

      Бухбух 38 минут назад

      А с какого ... агент должен отдавать свое вознаграждение (ЗП) этому футболеру? Соловьев, вообще-то, свою ЗП получал как в Динамо, так и в Зените в полном объеме, и ни с какими агентами, скорее всего, не делился.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76173
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru