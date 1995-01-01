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    Соловьев: «Урунов – узбекский Халк. Если в «Спартаке» научат играть в пас, он будет топовым игроком»

    Полузащитник «Навбахора» Иван Соловьев прокомментировал возможный переход хавбека «Уфы» Остона Урунова в «Спартак».

    «Я играл с Уруновым полгода. Остон – узбекский Халк. У него масса мышц примерно такая же, как у Халка. Он – талантливый футболист. Если в «Спартаке» его научат играть в пас, он будет топовым игроком. Урунов играет на другой позиции, нежели Зобнин. Остон – хороший игрок, со скоростью, дриблингом. Главное, чтобы его научили играть в пас. Если он сможет адаптироваться и научиться играть на команду – это будет открытие нового сезона РПЛ.

    Удар у него тоже хороший, поставленный. Это Халк будет, я вам гарантирую. Второй Халк, только узбекский. Помню его гол из-за пределов штрафной в первом туре. Урунов – настоящая машина. Как у Остона с русским языком? Ну, по-русски мычит примерно так же, как мы на узбекском. Урунов понимает на нашем языке, но в ответ ничего сказать не может – как собака, в хорошем смысле этого слова.

    Но Остона это никак не смущает, он хороший парень. Просто не все слова он может озвучить, а все, что ему говорят, – он все понимает. Ничего, в «Спартаке» его быстро научат, когда будут посылать за пивом и водкой. Нормально все будет, «Эгоист» ему покажут. Шучу, Остон – настоящий профессионал и очень верующий человек. Не пьет, не курит, с девочками всякими не общается. Золотой пацан, настоящий профессионал. Думаю, у него все получится в «Спартаке», – сказал Соловьев.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5002

      alarm 18 минут назад

      в спартаке станет узбекским дезеувом

      2
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      Рейтинг: +21

      "supermax one" > alarm 9 минут назад

      а кто-то так и останется дурачком..ты

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