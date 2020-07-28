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  • Соловьев: «Урунов – узбекский Халк. Если в «Спартаке» научат играть в пас, он будет топовым игроком»

Соловьев: «Урунов – узбекский Халк. Если в «Спартаке» научат играть в пас, он будет топовым игроком»

28 июля 2020, 18:41
30

Полузащитник «Навбахора» Иван Соловьев прокомментировал возможный переход хавбека «Уфы» Остона Урунова в «Спартак».

«Я играл с Уруновым полгода. Остон – узбекский Халк. У него масса мышц примерно такая же, как у Халка. Он – талантливый футболист. Если в «Спартаке» его научат играть в пас, он будет топовым игроком. Урунов играет на другой позиции, нежели Зобнин. Остон – хороший игрок, со скоростью, дриблингом. Главное, чтобы его научили играть в пас. Если он сможет адаптироваться и научиться играть на команду – это будет открытие нового сезона РПЛ.

Удар у него тоже хороший, поставленный. Это Халк будет, я вам гарантирую. Второй Халк, только узбекский. Помню его гол из-за пределов штрафной в первом туре. Урунов – настоящая машина. Как у Остона с русским языком? Ну, по-русски мычит примерно так же, как мы на узбекском. Урунов понимает на нашем языке, но в ответ ничего сказать не может – как собака, в хорошем смысле этого слова.

Но Остона это никак не смущает, он хороший парень. Просто не все слова он может озвучить, а все, что ему говорят, – он все понимает. Ничего, в «Спартаке» его быстро научат, когда будут посылать за пивом и водкой. Нормально все будет, «Эгоист» ему покажут. Шучу, Остон – настоящий профессионал и очень верующий человек. Не пьет, не курит, с девочками всякими не общается. Золотой пацан, настоящий профессионал. Думаю, у него все получится в «Спартаке», – сказал Соловьев.

Журналист Алланазаров: Урунов перейдет в «Спартак» за 2 миллиона

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Соловьев Иван Урунов Остон
Комментарии (30)
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_Marqella_
1595953033
Соловьёв прям юморист....
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derrik2000
1595954574
"Это Халк будет, я вам гарантирую. Второй Халк, только узбекский." Халк в тюбетейке? Весьма оригинально. ))
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СвинкаСправедливости
1595955394
Ему для начала самому нужно играть в пас.
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paracetamol
1595956101
Так уж и Халк. Ему до Халка, как до Луны!
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Томик
1595956283
Ну куда их брать(за 2 миллиона) и учить ещё чему то? Если в детстве мозг не привык вовремя и куда надо пасы давать - хрен научишь. Вон Бакаев - дуб дубом, как мог бегать и обводить(а потом в прострации про.бывать мяч) - больше ничего не появляется. Откуда в заднице пластилин?
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sochi-2013
1595956324
Голы-0, Пасы-0, а так не отличишь! Халк в коме.
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zigbert
1595962820
Интересно, слышал ли Халк о своем двойнике?
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portero
1595967501
Какой спелый персик... прям как на рынке... может уже он внутри гнилой и никак не переучится..
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general.lizyukov
1595968558
Сразу скажи - Пеле+Месси+Роналдо+Роналду+Оуэн+Марадона+Роналдиньо+Роббен+ (много ещё имён) ставлю доллар, что через 2 года мы о нём забудем
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777+
1595969007
"Как собака, в хорошем смысле этого слова" - это мне напомнило: https://youtu.be/iQjzpDXw2Ts ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Получается купили "собаку" за 2 ляма, а теперь еще надо ее в пас научить играть. Да, пожалуй, нынешний менеджмент еще и Цорна "переплюнет"....)))))))
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