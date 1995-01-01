Журналист Алланазаров: Урунов перейдет в «Спартак» за 2 миллиона

А чего так мало? У него целых десять матчей без результативных действий и всего 2 млн? Неужели мазут в трубе кончился?
Уфе надо больше заламывать, а то и отмывать нечего будет!)))
«Спартак» в ближайшее время оформит трансфер полузащитника «Уфы» Остона Урунова.
По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, московский клуб должен объявить о сделке до конца недели.
«Спартак» заплатит за 19-летнего футболиста 2 миллиона евро.
- Урунов перешeл в «Уфу» в феврале 2020 года за 200 тысяч.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- В активе хавбека десять матчей без результативных действий.