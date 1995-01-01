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    Журналист Алланазаров: Урунов перейдет в «Спартак» за 2 миллиона

    «Спартак» в ближайшее время оформит трансфер полузащитника «Уфы» Остона Урунова.

    По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, московский клуб должен объявить о сделке до конца недели.

    «Спартак» заплатит за 19-летнего футболиста 2 миллиона евро.

    • Урунов перешeл в «Уфу» в феврале 2020 года за 200 тысяч.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • В активе хавбека десять матчей без результативных действий.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1223

      Гавроша 58 минут назад

      А чего так мало? У него целых десять матчей без результативных действий и всего 2 млн? Неужели мазут в трубе кончился?

      Уфе надо больше заламывать, а то и отмывать нечего будет!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1650

      Boeung777 1 час назад

      Я думаю, ему ещё очень рано переходить, как бы не сыграл этот факт с ним злую шутку.

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      Рейтинг: +1223

      Гавроша > Boeung777 58 минут назад

      Загубит карьеру!

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