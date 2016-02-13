«Кубань» не заинтересована в приобретении Соловьева

Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев опроверг информацию об интересе его клуба к полузащитнику "Зенита" Ивану Соловьеву.
— Новичков еще ждете?
— Конечно, надеемся взять футболистов. Вспомните, кто от нас ушел — Ткачев, Игнатьев, Мельгарехо, Аршавин, ведущие футболисты, лидеры. Опытные мастера "Кубани" очень пригодятся.
— Сообщалось, что вы интересуетесь Иваном Соловьевым.
— Впервые слышу. Я этим футболистом не интересовался.
— Какие новости о Романе Павлюченко?
— Продолжает лечение.
— Есть вероятность, что успеет восстановиться к четвертьфиналу Кубка России против "Зенита"?
— Пока не знаю. Посмотрим, когда Роман вернется в общую группу, в каких будет кондициях. Сейчас вопрос с его участием в матче на "Петровском" открыт.
— В Кубке России задача перед командой поставлена?
— Она и так очевидна, если для победы в турнире надо выиграть три матча. Но сейчас об итоговом результате рассуждать смысла нет. Для начала надо победить следующего соперника. Вот 28 февраля в Петербурге против "Зенита" с этой целью на поле и выйдем.