«Кубань» не заинтересована в приобретении Соловьева

Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев опроверг информацию об интересе его клуба к полузащитнику "Зенита" Ивану Соловьеву.

— Новичков еще ждете?

— Конечно, надеемся взять футболистов. Вспомните, кто от нас ушел — Ткачев, Игнатьев, Мельгарехо, Аршавин, ведущие футболисты, лидеры. Опытные мастера "Кубани" очень пригодятся.

— Сообщалось, что вы интересуетесь Иваном Соловьевым.

— Впервые слышу. Я этим футболистом не интересовался.

— Какие новости о Романе Павлюченко?

— Продолжает лечение.

— Есть вероятность, что успеет восстановиться к четвертьфиналу Кубка России против "Зенита"?

— Пока не знаю. Посмотрим, когда Роман вернется в общую группу, в каких будет кондициях. Сейчас вопрос с его участием в матче на "Петровском" открыт.

— В Кубке России задача перед командой поставлена?

— Она и так очевидна, если для победы в турнире надо выиграть три матча. Но сейчас об итоговом результате рассуждать смысла нет. Для начала надо победить следующего соперника. Вот 28 февраля в Петербурге против "Зенита" с этой целью на поле и выйдем.