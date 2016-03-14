Митрофанов высказался касательно лимита на легионеров в России

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о причинах ухода из команды 22-летнего полузащитника Ивана Соловьева. Также руководитель клуба выразил свою точку зрения в вопросе ужесточения лимита на легионеров.

«Почему у Ивана Соловьева совсем не получилось в «Зените»? Не хотел играть, не тренировался. Меня расстраивает, что россияне не так востребованы, как иностранцы. Но российские игроки тоже должны подумать, почему так происходит. Ведь многие из них хотят играть в Европе. Но они туда не едут. Проблема совсем не в том, перешел ли куда-то Кокорин или нет. Проблема в том, почему российские игроки, уехавшие в сильные европейские чемпионаты, не могут там закрепиться, а потом возвращаются домой ни с чем. Я считаю, часть вины лежит на той системе, в которой сейчас существует российский футбол.

В ситуации, когда мы устанавливаем, сколько игроков-россиян должны выходить на поле в матче чемпионата России, между клубами начинается битва за качественных отечественных футболистов, которых немного — их как было так и осталось 22-26. Вводя лимит, мы только закрепляем их статус. Благодаря лимиту будет играть вовсе не молодой российский футболист, а тот, которому больше доверяют. И играть он будет долго. Ясно, что клубы борются за игроков, в том числе предлагая им более комфортные финансовые условия.

Допустим, у футболиста есть пять предложений, все с зарплатой свыше 2 миллионов евро в год. Он выбирает одно, лучшее. Осуществляется переход. Далеко не факт, что футболист имеет постоянную игровую практику. К нему приезжают иностранцы, предлагают 800 тысяч евро в год, говорят, что это его реальная стоимость. Игрок отвечает, что ему было бы очень интересно поиграть в Испании, Франции, но в России ему платят 2 миллиона евро, и он остается здесь. Это порочная система», — сказал он.