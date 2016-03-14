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  • Митрофанов высказался касательно лимита на легионеров в России

Митрофанов высказался касательно лимита на легионеров в России

14 марта 2016, 18:40
10

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о причинах ухода из команды 22-летнего полузащитника Ивана Соловьева. Также руководитель клуба выразил свою точку зрения в вопросе ужесточения лимита на легионеров.

«Почему у Ивана Соловьева совсем не получилось в «Зените»? Не хотел играть, не тренировался. Меня расстраивает, что россияне не так востребованы, как иностранцы. Но российские игроки тоже должны подумать, почему так происходит. Ведь многие из них хотят играть в Европе. Но они туда не едут. Проблема совсем не в том, перешел ли куда-то Кокорин или нет. Проблема в том, почему российские игроки, уехавшие в сильные европейские чемпионаты, не могут там закрепиться, а потом возвращаются домой ни с чем. Я считаю, часть вины лежит на той системе, в которой сейчас существует российский футбол.

В ситуации, когда мы устанавливаем, сколько игроков-россиян должны выходить на поле в матче чемпионата России, между клубами начинается битва за качественных отечественных футболистов, которых немного — их как было так и осталось 22-26. Вводя лимит, мы только закрепляем их статус. Благодаря лимиту будет играть вовсе не молодой российский футболист, а тот, которому больше доверяют. И играть он будет долго. Ясно, что клубы борются за игроков, в том числе предлагая им более комфортные финансовые условия.

Допустим, у футболиста есть пять предложений, все с зарплатой свыше 2 миллионов евро в год. Он выбирает одно, лучшее. Осуществляется переход. Далеко не факт, что футболист имеет постоянную игровую практику. К нему приезжают иностранцы, предлагают 800 тысяч евро в год, говорят, что это его реальная стоимость. Игрок отвечает, что ему было бы очень интересно поиграть в Испании, Франции, но в России ему платят 2 миллиона евро, и он остается здесь. Это порочная система», — сказал он.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Соловьев Иван Митрофанов Максим
Комментарии (10)
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ФК Зенит всея Руси
1457970575
Долбостуку по фамилии Мутко этих истин не понять. Люди перебираются в Москву - и перестают адекватно воспринимать реальную жинь страны.
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REDWHITE_
1457971234
когда его рожа в телевизоре, блевать хочется.... Какие же морды у этих газпремовских!))
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FanatSerj
1457971638
А что же ты тогда жужалл вместе в Мутко, что лимит надо ужесточать когда была предложена интересная схема 10+15 ?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1457982107
Когда клубы не зарабатывают , а живут за счет гос.поддержки , то вообще не нужно заводить разговоры про лимит.
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nemolod
1457983529
Вы сами эту порочную систему установили,а теперь, оказывается ,молодые игроки виноваты,что им большую зарплату платят! Сделайте,как на заводе,бригадный подряд и платите каждому футболисту в зависимости от конечного результата! Если команда выиграла,а молодой спортсмен в нем активно участвовал,то платите ему большие деньги,а если был не на высоте,то и деньги должны быть соответствующие!
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Inks
1458030651
Давно пора смириться - качественного чемпионата у нас не будет никогда! Никому из чинушей это не нужно
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