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    Экс-игрок «Зенита» Соловьев: «Динамо» предлагало 300 тысяч в месяц, питерцы – миллион. Это вопрос денег и уважения»

    Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев рассказал, почему решил уйти в петербургский клуб.

    «Там сложная история. У меня заканчивался контракт, а переговоры по новому вообще не двигались. В итоге, взвесив «за» и «против», решил перебраться в Питер.

    У меня была зарплата 30 тысяч рублей. Я не говорю об окладах футболистов стартового состава, но тогда в заявку на матчи не попадали и игроки, которые получали миллионы рублей в месяц. Например, Баккал, которого взяли летом. Его отправили тренироваться в дубль, он там спокойно себя чувствовал, отлично зарабатывал.

    Я же просил изначально 600 тысяч рублей в месяц. Для молодого, пробившегося в стартовый состав солидного клуба, это не было большим запросом. Но в декабре, когда в чемпионате наступил перерыв, услышал ответ: «Я сейчас на отдыхе в Барселоне, не хочу ни о чем разговаривать. Позже обсудим». Однако и в январе все, что получил, это предложение на 300 тысяч рублей в месяц. При том, что «Зенит» предлагал миллион. Тут вопрос и денег, и уважения. Я его в «Динамо» не чувствовал», – сообщил футболист.

    • Соловьев играл за первую команду «Динамо» в 2012-13 годах, забив за москвичей один гол в 12 матчах.
    • В «Зените» хавбек выступал с 2013 по 2016 годы, сыграв один матч.
    • Сейчас Соловьев играет за узбекский «Навбахор».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +403

      Hoahin 9 минут назад

      В этом вся проблема что даже такие никудышные игроки просят 600 тысяч в месяц и называют это небольшой зарплатой, тогда как большинство жителей РФ не получают этой суммы в год.

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      Рейтинг: -156

      Аден 19 минут назад

      стыдно за вонючек, очень стыдно за бЗенит.

      0
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      Рейтинг: +463

      фанат джигурды 23 минуты назад

      Этого-то откуда откопали, да и текст интервью оставляет чувство дежавю.

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      Рейтинг: +1616

      neim > фанат джигурды 16 минут назад

      Откуда откуда, из "Навбахора" !
      Только и там, футбол Соловьёву наверное только снится.

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