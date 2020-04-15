Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Зенита» Соловьев: «Динамо» предлагало 300 тысяч в месяц, питерцы – миллион. Это вопрос денег и уважения»

Экс-игрок «Зенита» Соловьев: «Динамо» предлагало 300 тысяч в месяц, питерцы – миллион. Это вопрос денег и уважения»

15 апреля 2020, 18:34
16

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев рассказал, почему решил уйти в петербургский клуб.

«Там сложная история. У меня заканчивался контракт, а переговоры по новому вообще не двигались. В итоге, взвесив «за» и «против», решил перебраться в Питер.

У меня была зарплата 30 тысяч рублей. Я не говорю об окладах футболистов стартового состава, но тогда в заявку на матчи не попадали и игроки, которые получали миллионы рублей в месяц. Например, Баккал, которого взяли летом. Его отправили тренироваться в дубль, он там спокойно себя чувствовал, отлично зарабатывал.

Я же просил изначально 600 тысяч рублей в месяц. Для молодого, пробившегося в стартовый состав солидного клуба, это не было большим запросом. Но в декабре, когда в чемпионате наступил перерыв, услышал ответ: «Я сейчас на отдыхе в Барселоне, не хочу ни о чем разговаривать. Позже обсудим». Однако и в январе все, что получил, это предложение на 300 тысяч рублей в месяц. При том, что «Зенит» предлагал миллион. Тут вопрос и денег, и уважения. Я его в «Динамо» не чувствовал», – сообщил футболист.

  • Соловьев играл за первую команду «Динамо» в 2012-13 годах, забив за москвичей один гол в 12 матчах.
  • В «Зените» хавбек выступал с 2013 по 2016 годы, сыграв один матч.
  • Сейчас Соловьев играет за узбекский «Навбахор».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Соловьев Иван
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hoahin
1586967454
В этом вся проблема что даже такие никудышные игроки просят 600 тысяч в месяц и называют это небольшой зарплатой, тогда как большинство жителей РФ не получают этой суммы в год.
Ответить
GreyDM
1586973447
т.е. 300 000р в месяц, пока ещё ничего не доказавшему игроку, это неуважение, а за три года 1 матч сыграть-это п**дец почёт. Это в первую очередь отсутствие самоуважения к себе, как к профессионалу...печально, ваня
Ответить
Маленький
1586977714
Надеюсь ты добился уважения на новом месте, Ванятка!
Ответить
Кнут Юхансон
1586979270
Уважение надо заслужить игрой
Ответить
морозз
1586982440
Погнался за баблом, изначально зная что будет вечным лавочником! В Динамо играл бы в основе и постепенно зарабатывал хорошие деньги!
Ответить
ZENIT***
1586982662
Вам бы с.у.ка к станку!О.х.е.р.ел бы от 17-22 тысяч зарплаты!
Ответить
paracetamol
1586984046
В «Зените» хавбек выступал с 2013 по 2016 годы, сыграв один матч. ------------------------ Надеюсь, этого достаточно?
Ответить
Соарес
1586985190
Продался
Ответить
Hektor 84
1586989985
Ну как заработал?
Ответить
zigbert
1587040651
Особо не утруждал себя но зарплату получал исправно. Только вот кто вспомнит его игру?
Ответить
Главные новости
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Все новости
Все новости
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
3
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
5
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
15
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
6
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»
Вчера, 15:46
3
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
Вчера, 15:28
1
Игрок «Локомотива» просит сумму в размере 10 месячных окладов за расторжение контракта
Вчера, 15:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+