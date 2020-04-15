Экс-игрок «Зенита» Соловьев: «Динамо» предлагало 300 тысяч в месяц, питерцы – миллион. Это вопрос денег и уважения»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев рассказал, почему решил уйти в петербургский клуб.

«Там сложная история. У меня заканчивался контракт, а переговоры по новому вообще не двигались. В итоге, взвесив «за» и «против», решил перебраться в Питер.

У меня была зарплата 30 тысяч рублей. Я не говорю об окладах футболистов стартового состава, но тогда в заявку на матчи не попадали и игроки, которые получали миллионы рублей в месяц. Например, Баккал, которого взяли летом. Его отправили тренироваться в дубль, он там спокойно себя чувствовал, отлично зарабатывал.

Я же просил изначально 600 тысяч рублей в месяц. Для молодого, пробившегося в стартовый состав солидного клуба, это не было большим запросом. Но в декабре, когда в чемпионате наступил перерыв, услышал ответ: «Я сейчас на отдыхе в Барселоне, не хочу ни о чем разговаривать. Позже обсудим». Однако и в январе все, что получил, это предложение на 300 тысяч рублей в месяц. При том, что «Зенит» предлагал миллион. Тут вопрос и денег, и уважения. Я его в «Динамо» не чувствовал», – сообщил футболист.