Соловьев: «Попросил «Динамо» повысить зарплату с 35 до 600 тысяч рублей. Ориентировался на тех, кто получал 1,5 миллиона, но не играл»

Бывший футболист «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев рассказал, сколько зарабатывал в столичном и петербургском клубе.

– Сколько ты получал в дубле?

– 35 000 рублей.

– А запросил 600 000, почти в 20 раз больше. Почему именно эта сумма?

– У меня был ориентир на тех, кто был со мной в основе, но вообще не играл. У одного – 1,5 миллиона, у другого – под миллион. Я посчитал, что не буду просить миллион. Дайте хотя бы 600 000, чтобы я мог просто содержать маму, папу, помогать семье. Думал, этих денег хватит.

– Миллион и полтора миллиона – это у кого?

– У Баккала и Панюкова.

– Сколько предложили в «Зените»?

– В «Зените» я получал 30 000 евро. Дело было не в деньгах, а в отношении. Хотелось, чтобы все было по-человечески. Обычно за полгода до окончания контракта вызывают, общаются. Такого вообще не было. Сезон закончился – ни один человек не сказал о продлении контракта. Никто не предложил обсудить условия.

Агент Лахтер в Израиле, я в Москве. Руководству же проще встретиться со мной, обсудить детали, выслушать мою точку зрения. Ни одной такой встречи не было. Первая встреча была в Турции, когда был человек из ВТБ.

– Если бы не знал зарплаты в дубле и Баккала, ты бы просил такую же сумму или меньше?

– Не знаю. Сказали бы 100-150 тысяч – я молодой, из деревни, для меня это большие деньги. Первая зарплата в «Динамо» была 4 000 рублей. Потом с пацанами общаемся, ты знаешь, у кого какие зарплаты.

Становится обидно: почему они не играют и получают такие деньги? А я играю, доказываю, выхожу на поле – это несправедливо по отношению ко мне. Тем более я был старше Панюкова на год. Баккал, понятно, года на два-три старше, но Панюков младше – и ему дают такую зарплату/