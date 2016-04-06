Финский «Лахти» арендовал Соловьева у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Иван Соловьев на правах аренды перешел в финский «Лахти». Контракт 23-летнего хавбека будет действовать до конца июня нынешнего года.

«Очень рады достигнутому соглашению. Наш клуб получит хорошего футболиста из большой европейской команды.

Сделали большой шаг к взаимодействую с «Зенитом», о перспективах которого мы говорили ранее. В ближайшее время продолжим дискуссии с клубом о новых формах сотрудничества», – цитирует генерального директора Томи Хонканена официальный сайт «Лахти».