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  • Агент Соловьева: «Слухи о возвращении в «Динамо» – это вообще какая-то фантастика»

Агент Соловьева: «Слухи о возвращении в «Динамо» – это вообще какая-то фантастика»

10 февраля 2016, 15:47
3

Агент Деннис Лахтер, чьим клиентом является хавбек "Зенита" Иван Соловьев, не подтвердил информацию о том, что игрок может покинуть петербургский клуб. Как сообщают СМИ, футболиста хотят видеть в своих рядах "Динамо" и "Кубань".

"Об интересе "Динамо" и "Кубани" мне ничего неизвестно. Информация о возвращении в "Динамо" вообще из разряда фантастики. Сейчас Иван продолжает тренироваться в молодежной команде "Зенита", а о его будущем ничего нового пока сказать не могу", – сказал Лахтер.

Отметим, что в "Кубани" также опровергают заинтересованность в услугах полузащитника сине-бело-голубых.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Кубань (ЛФЛ) Соловьев Иван
Комментарии (3)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1455128077
Умерла , так умерла.
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Red-White Sakhalin
1455153620
Это пример дебилизма.. Играл в основе, забивал голы, помчался за бабками и не слышно два года.. Чего хотел, то и получил..
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FanatSerj
1455195365
Вот так молодежь и исчезает в закромах......
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