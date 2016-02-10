Агент Соловьева: «Слухи о возвращении в «Динамо» – это вообще какая-то фантастика»

Агент Деннис Лахтер, чьим клиентом является хавбек "Зенита" Иван Соловьев, не подтвердил информацию о том, что игрок может покинуть петербургский клуб. Как сообщают СМИ, футболиста хотят видеть в своих рядах "Динамо" и "Кубань".

"Об интересе "Динамо" и "Кубани" мне ничего неизвестно. Информация о возвращении в "Динамо" вообще из разряда фантастики. Сейчас Иван продолжает тренироваться в молодежной команде "Зенита", а о его будущем ничего нового пока сказать не могу", – сказал Лахтер.

Отметим, что в "Кубани" также опровергают заинтересованность в услугах полузащитника сине-бело-голубых.