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  • Соловьев: «У меня есть ощущение, что кто-то кого-то обманул, подставил»

Соловьев: «У меня есть ощущение, что кто-то кого-то обманул, подставил»

3 июля 2016, 00:10
15

Полузащитник Иван Соловьев считает, что «Зенит» обманул его, пригласив к себе из «Динамо». Напомним, контракт Соловьева с «Зенитом» истек, и футболист стал свободным агентом.

– С кем-то сейчас общаетесь из основы «Зенита»?

– Сейчас все разъехались на сборы. Я же жду своего часа. Виделся тут как-то с Сашей Кокориным.

– Он вас как-то поддержал?

– Перекинулись парой фраз. Спросил меня, где я, что я. А я его подколол: «Ты же говорил, что «Динамо» твой первый и последний клуб в России». Посмеялись, короче, и разошлись.

– Сейчас не считаете, что «Зенит» вас просто использовал? Увел вас из «Динамо», тем самым отомстив бело-голубым за присужденное поражение за брошенную петарду в Шунина?

– У меня есть ощущение, что кто-то кого-то обманул, подставил. Мне говорили, что я буду играть в «Зените». А я повелся на обещания, – сказал Соловьев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соловьев Иван
Комментарии (15)
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VIPded
1467494049
Вернись в Динамо и искупи свою вину!
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absurd9
1467495202
Надо думать раньше головой!
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kotmyshka
1467495549
Думаю, что надо читать внимательно контракт прежде, чем подписывать. Надо было получше оговаривать его условия, как это делают легионеры.
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cska-62
1467498730
Ваня, Ваня... Пошёл в "золотую клетку" сам, так не чирикай!
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порт
1467520483
Играет тот, кто сильнее. И хватит ныть, будь мужика. Тебя силой в "Зенит" не тащили.
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40Zver40
1467536881
"У меня есть ощущение, что кто-то кого-то обманул, подставил. Мне говорили, что я буду играть в «Зените». А я повелся на обещания" А я то наивный думал, что кто лучший на позиции, тот и играть будет... а тут оказывается все по обещаниям...
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Nesterenko
1467541411
На деньги ты повелся, вот и все! Вы все на это ведетесь, можно подумать мало получаете. Вот и наказывает футбольный бог таких как ты!
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Tri
1467544522
Кто виноват, что не потянул в Зените? Нужно было доказывать свою профпригодность каждый день, каждую тренировку, каждый игровой момент. Если не можешь, зачем тогда переходить в топ клуб? За баблом если, то чего тогда жаловаться.
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Zeff
1467546283
Слили тебя. Боссы твои динамовские, в картишки проиграли.
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Mariner
1467552757
Хех, в Зените играть все нормальные футболисты хотят, просто кто-то оказывается нулём, а кто-то нет.
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