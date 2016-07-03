Соловьев: «У меня есть ощущение, что кто-то кого-то обманул, подставил»

Полузащитник Иван Соловьев считает, что «Зенит» обманул его, пригласив к себе из «Динамо». Напомним, контракт Соловьева с «Зенитом» истек, и футболист стал свободным агентом.

– С кем-то сейчас общаетесь из основы «Зенита»?

– Сейчас все разъехались на сборы. Я же жду своего часа. Виделся тут как-то с Сашей Кокориным.

– Он вас как-то поддержал?

– Перекинулись парой фраз. Спросил меня, где я, что я. А я его подколол: «Ты же говорил, что «Динамо» твой первый и последний клуб в России». Посмеялись, короче, и разошлись.

– Сейчас не считаете, что «Зенит» вас просто использовал? Увел вас из «Динамо», тем самым отомстив бело-голубым за присужденное поражение за брошенную петарду в Шунина?

– У меня есть ощущение, что кто-то кого-то обманул, подставил. Мне говорили, что я буду играть в «Зените». А я повелся на обещания, – сказал Соловьев.