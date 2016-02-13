Ташуев: «Задача на кубок очевидна, если для победы в нем осталось выиграть три матча»

Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев рассказал о том, каким образом будет комплектоваться команда этой зимой, а также озвучил задачу на Кубок России.

– Конечно, надеемся взять футболистов. Вспомните, кто от нас ушел – Ткачев, Игнатьев, Мельгарехо, Аршавин, ведущие футболисты, лидеры. Опытные мастера "Кубани" очень пригодятся. Но даже в этой ситуации есть четкое понимание, как усиливать команду. Есть молодые ребята из "Кубани-2", они уже на подходе к основному составу. Время до возобновления сезона еще остается, впереди товарищеские матчи. Они нужны в том числе и для того, чтобы закреплять различные тактические варианты, улучшать взаимодействие между игроками и линиями. Сильнее команду можно сделать не только с помощью новых футболистов – за счет внутренних резервов тоже.

– Когда намерены окончательно определиться с составом?

– Мы и так определились. На 90 процентов точно. А вообще, чем раньше тренер знает, на кого может рассчитывать в официальных матчах, тем лучше.

– Сообщалось, что вы интересуетесь Иваном Соловьевым, который тренируется с молодежным составом "Зенита".

– Впервые слышу. Я этим футболистом не интересовался.

– Какие новости о Романе Павлюченко?

– Продолжает лечение.

– Есть вероятность, что успеет восстановиться к четвертьфиналу Кубка России против "Зенита"?

– Пока не знаю. Посмотрим, когда Роман вернется в общую группу, в каких будет кондициях. Сейчас вопрос с его участием в матче на "Петровском" открыт.

– В Кубке России задача перед командой поставлена?

– Она и так очевидна, если для победы в турнире надо выиграть три матча. Но сейчас об итоговом результате рассуждать смысла нет. Для начала надо победить следующего соперника. Вот 28 февраля в Петербурге против "Зенита" с этой целью на поле и выйдем.