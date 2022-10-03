Соловьев рассказал, на что потратил свои первые премиальные в «Динамо»

Полузащитник «Насафа» Иван Соловьев рассказал о премиальных в «Динамо».

– Какие были самые большие премиальные в «Динамо» и что на них купил?

– Первые премки упали за то, что обыграли «Химки» – около 600-700 тысяч рублей. Вот только деньги упали – сразу поехал купил себе машину. У всех молодых была страсть к машинам.

– Что купил?

– BMW X5.

– Вспомни это чувство: ты сидишь дома, приходит смска, что поступило 600 тысяч.

– Так и было. Сидел дома, пришло сообщение – сразу встал с дивана и сказал жене: «Поехали за машиной». Поехал – купил.

– Приехал в салон, как на тебя посмотрели?

– Думали: «Что за чудак приехал? Что ему здесь надо? Наверное, пришел просто машинки посмотреть». В итоге уехал на BMW X5.

– Платил картой или кэш принес?

– Сразу наличкой отдал [примерно 1 000 000 рублей].

– Вам давали зарплату наличкой?

– Нет. Деньги приходили на карту, но я их снимал. Раньше деньги не держал на картах