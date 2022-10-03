Соловьев рассказал, на что потратил свои первые премиальные в «Динамо»

Полузащитник «Насафа» Иван Соловьев рассказал о премиальных в «Динамо».
– Какие были самые большие премиальные в «Динамо» и что на них купил?
– Первые премки упали за то, что обыграли «Химки» – около 600-700 тысяч рублей. Вот только деньги упали – сразу поехал купил себе машину. У всех молодых была страсть к машинам.
– Что купил?
– BMW X5.
– Вспомни это чувство: ты сидишь дома, приходит смска, что поступило 600 тысяч.
– Так и было. Сидел дома, пришло сообщение – сразу встал с дивана и сказал жене: «Поехали за машиной». Поехал – купил.
– Приехал в салон, как на тебя посмотрели?
– Думали: «Что за чудак приехал? Что ему здесь надо? Наверное, пришел просто машинки посмотреть». В итоге уехал на BMW X5.
– Платил картой или кэш принес?
– Сразу наличкой отдал [примерно 1 000 000 рублей].
– Вам давали зарплату наличкой?
– Нет. Деньги приходили на карту, но я их снимал. Раньше деньги не держал на картах