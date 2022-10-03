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  • Соловьев рассказал, на что потратил свои первые премиальные в «Динамо»

Соловьев рассказал, на что потратил свои первые премиальные в «Динамо»

3 октября 2022, 18:54
3

Полузащитник «Насафа» Иван Соловьев рассказал о премиальных в «Динамо».

– Какие были самые большие премиальные в «Динамо» и что на них купил?

Первые премки упали за то, что обыграли «Химки» – около 600-700 тысяч рублей. Вот только деньги упали – сразу поехал купил себе машину. У всех молодых была страсть к машинам.

– Что купил?

– BMW X5.

– Вспомни это чувство: ты сидишь дома, приходит смска, что поступило 600 тысяч.

– Так и было. Сидел дома, пришло сообщение – сразу встал с дивана и сказал жене: «Поехали за машиной». Поехал – купил.

– Приехал в салон, как на тебя посмотрели?

– Думали: «Что за чудак приехал? Что ему здесь надо? Наверное, пришел просто машинки посмотреть». В итоге уехал на BMW X5.

– Платил картой или кэш принес?

– Сразу наличкой отдал [примерно 1 000 000 рублей].

– Вам давали зарплату наличкой?

– Нет. Деньги приходили на карту, но я их снимал. Раньше деньги не держал на картах

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Соловьев Иван
Комментарии (3)
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Беспонтий
1664814851
это всё вырванные клочки шерсти из текста.. редко даю советы но прочитайте полное интервью простого неглупого но не очень счастливого человека в футболе очень интересно на мой взгляд и откровенно донельзя ссылку не даю найдёте кому нужно "– Из русских футболистов кого можешь выделить? – Шаву [Андрея Аршавина]. Это вообще легенда. В 32 он приехал из «Арсенала», у него был животик, но он все равно возил всю основу. Даже Халк так не возил."!
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paracetamol
1664815367
Купил BMW X5 и сразу интерес к игре пропал!
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serglider
1664818703
Все как у Всех! Шлюхи, тачки... потом хата! И мечта идиота сбылась))) Можно бросать играть в футбол)))
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