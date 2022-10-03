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    Соловьев рассказал, на что потратил свои первые премиальные в «Динамо»

    Полузащитник «Насафа» Иван Соловьев рассказал о премиальных в «Динамо».

    – Какие были самые большие премиальные в «Динамо» и что на них купил?

    Первые премки упали за то, что обыграли «Химки» – около 600-700 тысяч рублей. Вот только деньги упали – сразу поехал купил себе машину. У всех молодых была страсть к машинам.

    – Что купил?

    – BMW X5.

    – Вспомни это чувство: ты сидишь дома, приходит смска, что поступило 600 тысяч.

    – Так и было. Сидел дома, пришло сообщение – сразу встал с дивана и сказал жене: «Поехали за машиной». Поехал – купил.

    – Приехал в салон, как на тебя посмотрели?

    – Думали: «Что за чудак приехал? Что ему здесь надо? Наверное, пришел просто машинки посмотреть». В итоге уехал на BMW X5.

    – Платил картой или кэш принес?

    – Сразу наличкой отдал [примерно 1 000 000 рублей].

    – Вам давали зарплату наличкой?

    – Нет. Деньги приходили на карту, но я их снимал. Раньше деньги не держал на картах

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2148

      serglider 1 час назад

      Все как у Всех! Шлюхи, тачки... потом хата! И мечта идиота сбылась))) Можно бросать играть в футбол)))

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      Рейтинг: +17157

      paracetamol 1 час назад

      Купил BMW X5 и сразу интерес к игре пропал!

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      Рейтинг: +6014

      Беспонтий 2 часа назад

      это всё вырванные клочки шерсти из текста..

      редко даю советы
      но прочитайте полное интервью простого неглупого но не очень счастливого человека в футболе
      очень интересно на мой взгляд и откровенно донельзя
      ссылку не даю найдёте кому нужно
      "– Из русских футболистов кого можешь выделить?
      – Шаву [Андрея Аршавина]. Это вообще легенда. В 32 он приехал из «Арсенала», у него был животик, но он все равно возил всю основу. Даже Халк так не возил."!

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      Рейтинг: +2148

      serglider > Беспонтий 1 час назад

      Смешно... Шава с !животиком" кого-то "возил"))) Кого Шава мог в 32 возить кроме своих шлюх? То что он "возил" "основу" характеризует тот уровень на котором эта "основа" находилась! А Халку это просто нахрен не надо было, зачем ему "возить" зенитовские отбросы, если он мог играть на высоком европейском уровне в кубках? Ему просто были неинтересны **** неудачники))) не хотел на них просто распыляться)))

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