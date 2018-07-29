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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Балтика
Чертаново - Балтика: обзор матча 29 июля 2018
Чертаново
29.07.2018, воскресенье, 18:30
Россия. ФНЛ, 3 тур
3 : 1
Завершен
Балтика
73'
А. Зиньковский (П)
80'
В. Сарвели
89'
М. Майрович
32'
Н. Дзаламидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Балтика
Замена
Д. Молчанов
️️️️
А. Зиньковский
90'
+1
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
Р. Ежов
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
М. Майрович
89'
Замена
К. Колесниченко
️️️️
В. Сарвели
88'
ГОЛ! 2:1!
В. Сарвели
80'
75'
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Пугин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Зиньковский
73'
72'
Желтая карточка
А. Шешуков
72'
Желтая карточка
С. Таказов
57'
Замена
М. Тишкин
️️️️
Н. Дзаламидзе
41'
Желтая карточка
В. Дядюн
Замена
М. Майрович
️️️️
А. Солдатенков
36'
32'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дзаламидзе
29'
Замена
С. Таказов
️️️️
А. Шаваев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
30
Егор Кондаков
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
44
Александр Михайлов
ЦЗ
5
Станислав Каракоз
ЦЗ
34
Дмитрий Заварухин
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
10
Семен Радостев
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
66
Даниил Шабалин
ЛВ
4-2-1-2-1
1
Ломаев
4
Горшков
4
Редькович
3
Солдатенков
13
Бартасевич
8
Витюгов
18
Умяров
30
Кондаков
77
Зиньковский
29
Ежов
9
Сарвели
3-1-4-2
1
Помазан
15
Плиев
3
Плопа
25
Буйволов
7
Шешуков
17
Пугин
11
Касаев
8
Шаваев
6
Торбинский
17
Дядюн
10
Дзаламидзе
77
Зиньковский
18
Молчанов
18
Молчанов
77
Зиньковский
29
Ежов
15
Тюменцев
15
Тюменцев
29
Ежов
9
Сарвели
9
Колесниченко
9
Колесниченко
9
Сарвели
3
Солдатенков
10
Майрович
10
Майрович
3
Солдатенков
8
Шаваев
30
Таказов
30
Таказов
8
Шаваев
10
Дзаламидзе
44
Тишкин
44
Тишкин
10
Дзаламидзе
17
Пугин
10
Григорьев
10
Григорьев
17
Пугин
Остались в запасе
Чертаново
Балтика
44
Александр Михайлов
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
10
Семен Радостев
АП
5
Станислав Каракоз
ЦЗ
34
Дмитрий Заварухин
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
66
Даниил Шабалин
ЛВ
28
Руслан Магаль
ПЗ
22
Илья Лантратов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Остались в запасе
44
Александр Михайлов
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
10
Семен Радостев
АП
5
Станислав Каракоз
ЦЗ
34
Дмитрий Заварухин
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
66
Даниил Шабалин
ЛВ
28
Руслан Магаль
ПЗ
22
Илья Лантратов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Статистика матча Чертаново - Балтика
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чембулатов
(Кострома)
Стадион:
Авангард
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