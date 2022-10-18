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Владимир Дядюн
Владимир Дядюн
Завершил карьеру
12 июля 1988 (38), Омск
#17 | Нападающий
183 см | 77 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
34-летний Дядюн сыграет в Медиалиге
2022.10.18 18:46
Фото
33-летний Дядюн подписал контракт с «Факелом» до конца сезона
2022.01.24 18:59
2
Мирзов и Глушенков ушли из «Химок» и вернутся в «Спартак»
2021.05.31 16:16
7
Дядюн перенес операцию на крестообразной связке колена
2021.03.05 16:52
1
Беленов, Плиев и Андрич – в старте «Уфы» на матч с «Химками». Идову, Глушаков и Дядюн выйдут у гостей
2020.11.23 16:22
1
Живоглядов, Мурило, Лисакович – в старте «Локомотива» на матч с «Химками»; Черевченко выставил Лантратова, Идову, Дядюна
2020.10.04 13:33
2
Черевченко выставил на дебютный матч в «Химках» Данилкина, Ломовицкого, Дядюна; Паршивлюк, Скопинцев, Лесовой сыграют у «Динамо»
2020.09.28 18:04
3
Дядюн подписал новый контракт с «Химками»
2020.08.06 20:44
1
Талалаев: «Первый тайм с «Оренбургом» должны были заканчивать 3:0. Во втором сказалась болезнь «младших по рангу»
2019.10.31 19:30
Дядюн: «Надеюсь, руководство «Рубина» встанет на сторону Шаронова и даст ему время»
2019.09.26 15:54
3
Фото
Дядюн подписал контракт с «Химками»
2019.07.05 07:50
2
«Ростов» не сможет регистрировать новых игроков из-за долгов перед Дядюном
2019.02.07 00:26
7
«Балтика» – о разгрузке платежной ведомости: «Остались Дядюн, Кирилл Погребняк и Шешуков»
2019.02.02 11:20
Дядюн заявил, что физически и морально готов к весенней части сезона
2018.02.02 11:30
4
На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых игроков из-за долгов перед Дядюном
2018.01.24 20:48
3
Калачев и Дядюн вернулись в общую группу «Ростова»
2017.11.11 10:13
5
Видео
Гол Дядюна принес «Ростову» победу в матче против «Анжи»
2017.08.04 21:59
10
Видео
Гол Дядюна в ворота «Анжи» – первый для него за 839 дней
2017.08.04 20:36
7
Дядюн – после первого матча за 14 месяцев: «Есть большое желание реализовать свой потенциал в этом сезоне»
2017.07.16 00:10
5
Дядюн: «Год не выходил на поле и соскучился по футболу. Рад, что я теперь в «Ростове»
2017.07.13 23:13
4
Дядюн подписал двухлетний контракт с «Ростовом»
2017.07.12 13:13
9
Фото
«Рубин» разорвал контракт с Дядюном
2017.07.12 11:46
4
«Ростов»: «Дядюн? Футболист просто тренируется с командой»
2017.07.04 09:35
2
Дядюн находится на сборе «Ростова»
2017.07.02 21:12
10
Дядюн, в последний раз выходивший на поле летом 2015 года, полетел на сбор с «Рубином»
2017.06.10 12:04
7
Дядюн может полететь на первый зимний сбор «Рубина»
2017.01.12 11:12
«Краснодар» и «Рубин» заинтересованы в полузащитнике «Уфы»
2016.12.26 09:43
1
Казаков: «Погребняк в ФНЛ получает 140 миллионов в год»
2016.10.28 06:15
27
«Рубин» заявил на сезон Лестьена, Билялетдинова, Дядюна и еще трех футболистов
2016.08.30 17:12
Дядюн: «Если бы не травма, то уже ушел бы из «Рубина»
2016.08.30 13:30
3
1
2
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