Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых игроков из-за долгов перед Дядюном

    РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов перед экс-нападающим команды Владимиром Дядюном, который сейчас выступает за «Ростов».

    Дядюн являлся игроком «Рубина» с 2007 по 2013 и с 2014 по 2017 год.

    «Вынесено решение удовлетворить заявление Дядюна в отношении «Рубина» о взыскании компенсации за расторжение трудового договора, задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований частично.

    «Рубин» обязан выплатить Дядюну задолженность по компенсации за расторжение трудового договора и проценты за задержку выплаты задолженности», – говорится в заявлении РФС.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2018 20:48
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 25 января 2018, 16:56

      ответочка туркмену.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 24 января 2018, 21:11

      дядюн супер нап

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 января 2018, 21:07

      Правильно, а х*ли им гос. клубам. Где рубин или зенит, там денежные махинации.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11