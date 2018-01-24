На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых игроков из-за долгов перед Дядюном

РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов перед экс-нападающим команды Владимиром Дядюном, который сейчас выступает за «Ростов».

Дядюн являлся игроком «Рубина» с 2007 по 2013 и с 2014 по 2017 год.

«Вынесено решение удовлетворить заявление Дядюна в отношении «Рубина» о взыскании компенсации за расторжение трудового договора, задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований частично.

«Рубин» обязан выплатить Дядюну задолженность по компенсации за расторжение трудового договора и проценты за задержку выплаты задолженности», – говорится в заявлении РФС.