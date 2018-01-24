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  • На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых игроков из-за долгов перед Дядюном

На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых игроков из-за долгов перед Дядюном

24 января 2018, 20:48
3

РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов перед экс-нападающим команды Владимиром Дядюном, который сейчас выступает за «Ростов».

Дядюн являлся игроком «Рубина» с 2007 по 2013 и с 2014 по 2017 год.

«Вынесено решение удовлетворить заявление Дядюна в отношении «Рубина» о взыскании компенсации за расторжение трудового договора, задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований частично.

«Рубин» обязан выплатить Дядюну задолженность по компенсации за расторжение трудового договора и проценты за задержку выплаты задолженности», – говорится в заявлении РФС.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Рубин Дядюн Владимир
Комментарии (3)
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Тraumtanzеr
1516817221
Правильно, а х*ли им гос. клубам. Где рубин или зенит, там денежные махинации.
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LAY394
1516817516
дядюн супер нап
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Чехов на Садовой
1516888561
ответочка туркмену.
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