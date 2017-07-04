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    «Ростов»: «Дядюн? Футболист просто тренируется с командой»

    В «Ростове» прокомментировали информацию о возможном переходе в команду нападающего «Рубина» Владимира Дядюна. 28-летний футболист с начала июля находится на сборах вместе с дончанами.

    «Владимир Дядюн просто тренируется с командой. Если будут переговоры о трансфере, появится официальная информация», — приводит слова пресс-атташе «Ростова» Ивана Бодылевского DonNews.

    В 2008 году форвард на правах аренды уже защищал цвета донского клуба. В прошедшем сезоне Дядюн не принял участия ни в одном матче «Рубина» в рамках чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 09:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2336

      den161 5 июля 2017, 15:03

      ну да просто....

      Месси почему то просто не тренируется у нас ))))

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 июля 2017, 10:23

      ухаха)))))
      просто в Ростове поле посвободнее, чем в Казани))))
      тем более, что Азмун по такой же схеме "просто тренируется" у Бердыева, являясь игроком Ростова...

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