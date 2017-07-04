«Ростов»: «Дядюн? Футболист просто тренируется с командой»

В «Ростове» прокомментировали информацию о возможном переходе в команду нападающего «Рубина» Владимира Дядюна. 28-летний футболист с начала июля находится на сборах вместе с дончанами.

«Владимир Дядюн просто тренируется с командой. Если будут переговоры о трансфере, появится официальная информация», — приводит слова пресс-атташе «Ростова» Ивана Бодылевского DonNews.

В 2008 году форвард на правах аренды уже защищал цвета донского клуба. В прошедшем сезоне Дядюн не принял участия ни в одном матче «Рубина» в рамках чемпионата России.