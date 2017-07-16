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  • Дядюн – после первого матча за 14 месяцев: «Есть большое желание реализовать свой потенциал в этом сезоне»

Дядюн – после первого матча за 14 месяцев: «Есть большое желание реализовать свой потенциал в этом сезоне»

16 июля 2017, 00:10
5

Встреча первого тура РФПЛ «Урал»«Ростов» завершилась вничью 1:1. Для нападающего гостей Владимира Дядюна матч стал первым за 14 месяцев. Новичок команды поделился впечатлениями от 75 минут на поле.

«Рад наконец-то выйти на поле, провести практически полный матч и принести пользу команде. Сейчас тяжело набрать форму после года простоя, но постепенно набираю нужные кондиции. У меня есть большое желание играть в футбол и реализовать свой потенциал до конца уже в этом сезоне, чтобы в конечном итоге мне не за что было упрекнуть самого себя.

По разным причинам, и не всегда связанным непосредственно со спортом, не смог реализовать себя в последний год в «Рубине». В том числе, в связи с долгим восстановлением после травмы, когда я никому не был нужен. Но винить никого ни в чем не буду, я всегда зол только на себя.

Наоборот, хочу сказать спасибо административному составу «Рубина», оператору, массажисту, а также реабилитологу Эдуарду Кундухову, который взял на себя инициативу по моему восстановлению.

Я бы хотел поблагодарить «Рубин» за все годы, что я здесь провел с 16 лет. От тренера дубля Юрия Уткульбаева до спортивного директора Рустема Сайманова, именно они помогли мне стать футболистом. «Рубин» навсегда останется моим родным клубом, и я буду переживать за него.

Кто бы что не говорил, но я всегда выходил на поле играть с полной отдачей. Когда-то получалось, когда-то нет, но я выкладывался всегда на 100% и отдавал все, что у меня есть», – сказал Дядюн.

Последний гол Дядюна датирован 18 апреля 2015 года – в матче против «Урала» (2:1) в рамках 24 тура РФПЛ-2014/15.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов Дядюн Владимир
Комментарии (5)
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insider_retro
1500153653
Хочется услышать от форварда слова боли и сострадания после нескольких забитых голов после пары матчей Ростов-Рубин.... Типа я не хотел, так получилось... Сердце будет разрываться, но РАБОТУ делать НАДО!!!!....
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x-x-x-x-x
1500155647
такое часто бывает
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арейская
1500163689
Ну что-же, удачи тебе Владимир...
Ответить
Борз-95
1500179510
удачи тебе Дядюн
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александр 59
1500180984
Таким должен быть человек- сильным, трезвым и с душой
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