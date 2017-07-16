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    Дядюн – после первого матча за 14 месяцев: «Есть большое желание реализовать свой потенциал в этом сезоне»

    Встреча первого тура РФПЛ «Урал»«Ростов» завершилась вничью 1:1. Для нападающего гостей Владимира Дядюна матч стал первым за 14 месяцев. Новичок команды поделился впечатлениями от 75 минут на поле.

    «Рад наконец-то выйти на поле, провести практически полный матч и принести пользу команде. Сейчас тяжело набрать форму после года простоя, но постепенно набираю нужные кондиции. У меня есть большое желание играть в футбол и реализовать свой потенциал до конца уже в этом сезоне, чтобы в конечном итоге мне не за что было упрекнуть самого себя.

    По разным причинам, и не всегда связанным непосредственно со спортом, не смог реализовать себя в последний год в «Рубине». В том числе, в связи с долгим восстановлением после травмы, когда я никому не был нужен. Но винить никого ни в чем не буду, я всегда зол только на себя.

    Наоборот, хочу сказать спасибо административному составу «Рубина», оператору, массажисту, а также реабилитологу Эдуарду Кундухову, который взял на себя инициативу по моему восстановлению.

    Я бы хотел поблагодарить «Рубин» за все годы, что я здесь провел с 16 лет. От тренера дубля Юрия Уткульбаева до спортивного директора Рустема Сайманова, именно они помогли мне стать футболистом. «Рубин» навсегда останется моим родным клубом, и я буду переживать за него.

    Кто бы что не говорил, но я всегда выходил на поле играть с полной отдачей. Когда-то получалось, когда-то нет, но я выкладывался всегда на 100% и отдавал все, что у меня есть», – сказал Дядюн.

    Последний гол Дядюна датирован 18 апреля 2015 года – в матче против «Урала» (2:1) в рамках 24 тура РФПЛ-2014/15.

    Источник: Р-Спорт

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    16.07.2017 00:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +131

      александр 59 16 июля 2017, 07:56

      Таким должен быть человек- сильным, трезвым и с душой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 16 июля 2017, 07:31

      удачи тебе Дядюн

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 июля 2017, 03:08

      Ну что-же, удачи тебе Владимир...

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 июля 2017, 00:54

      такое часто бывает

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 00:20

      Хочется услышать от форварда слова боли и сострадания после нескольких забитых голов после пары матчей Ростов-Рубин.... Типа я не хотел, так получилось... Сердце будет разрываться, но РАБОТУ делать НАДО!!!!....

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