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    Дядюн подписал двухлетний контракт с «Ростовом»

    Бывший нападающий «Рубина» Владимир Дядюн сообщил о своем переходе в «Ростов». 29-летний россиянин подписал с донской командой соглашение до 2019 года.

    Напомним, ранее форвард расторг контракт с «Рубином» по обоюдному соглашению сторон.

    «Буквально десять минут назад подписал контракт с «Ростовом». Соглашение рассчитано на два года», – сказал Дядюн.

    Источник: Р-Спорт

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    12.07.2017 13:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 июля 2017, 17:28

      Последний гвоздь, что называется! Одного не пойму, почему не написано: игрок сборной России......и т.д. и т.п.??? Обычно у нас в новостях любят писать игрок сборной Бразилии или Португалии (образно говоря), хотя он сборную только по телевизору видел, максимум в расширенном списке был! Зато как звучит: игрок сборной......!!!

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 июля 2017, 16:54

      Лентяй и сачок, к тому же симулянт.

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      Рейтинг: +32

      pro-vad 12 июля 2017, 16:20

      я думал ему лет 40, давно играет, на полную так и не раскрылся.

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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 12 июля 2017, 15:44

      Зачем он Ростову, не понятно.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 12 июля 2017, 14:56

      Удивляюсь как игроки уровня ФНЛ Прудников, Дядюн и многие другие постоянно находят себе клубы из РФПЛ, при этом ничего не показывая в данном турнире...

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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 12 июля 2017, 13:42

      Помню у нас бегал,но не чем выдающимся не отметился.

      1
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      Рейтинг: +25

      Muzaved 12 июля 2017, 13:22

      Помню как диктор кричал год забил Д - Я - Д - Ю -Н))))

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      Рейтинг: -256

      balaton78 > Muzaved 12 июля 2017, 22:30

      К сожалению, это его был единственный гол )))) Поэтому ты запомнил..Честно,думаю отыгранный игрок и Ростову не совсем нужен..

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      Рейтинг: +32

      Буефар 12 июля 2017, 13:15

      В пару к Бухарову взяли. Опять Ростов максимум по 1-му голу за игру забивать станет. Жаль команду развалили.

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