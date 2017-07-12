Дядюн подписал двухлетний контракт с «Ростовом»

Последний гвоздь, что называется! Одного не пойму, почему не написано: игрок сборной России......и т.д. и т.п.??? Обычно у нас в новостях любят писать игрок сборной Бразилии или Португалии (образно говоря), хотя он сборную только по телевизору видел, максимум в расширенном списке был! Зато как звучит: игрок сборной......!!!
Бывший нападающий «Рубина» Владимир Дядюн сообщил о своем переходе в «Ростов». 29-летний россиянин подписал с донской командой соглашение до 2019 года.
Напомним, ранее форвард расторг контракт с «Рубином» по обоюдному соглашению сторон.
«Буквально десять минут назад подписал контракт с «Ростовом». Соглашение рассчитано на два года», – сказал Дядюн.