Дядюн подписал двухлетний контракт с «Ростовом»

Бывший нападающий «Рубина» Владимир Дядюн сообщил о своем переходе в «Ростов». 29-летний россиянин подписал с донской командой соглашение до 2019 года.

Напомним, ранее форвард расторг контракт с «Рубином» по обоюдному соглашению сторон.

«Буквально десять минут назад подписал контракт с «Ростовом». Соглашение рассчитано на два года», – сказал Дядюн.