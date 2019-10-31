Талалаев: «Первый тайм с «Оренбургом» должны были заканчивать 3:0. Во втором сказалась болезнь «младших по рангу»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Оренбургом» (2:1).

«Первый тайм полностью за нами был. Мы должны были заканчивать его 3:0 – там перекладина, Вова Дядюн не забил еще хороший момент. Во втором тайме сказалась такая болезнь: мол, мы младшие по рангу, и я просил ребят в перерыве, чтобы в первые десять минут продолжили играть в футбол, не прижимались к своим воротам и, самое главное, не пропустить этот необязательный гол.

Сами видели: рикошеты, отскоки, кто-то отпустил своего, какое-то добивание непонятное, пропустили ненужный гол и усложнили сами себе игру. Но я знаю одно: что мы – команда. У нас много футболистов, которые могут ошибаться в простых ситуациях, не попадать в ворота полупустые, но бороться и не уступить любому сопернику, даже такого уровня, как «Оренбург», на это мы способны абсолютно точно, – сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

Кубок России. «Химки» на выезде обыграли «Оренбург», забив гол на 25-й секунде