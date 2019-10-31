Кубок России. «Химки» на выезде обыграли «Оренбург», забив гол на 25-й секунде

В матче 1/8 финала Кубка России «Химки» одержали победу над «Оренбургом».

Подмосковная команда открыла счет уже на 25-й секунде матча – после дальнего удара отличился форвард Артем Полярус. На 21-й минуте он оформил дубль. «Оренбург» смог ответить лишь голом нападающего Джордже Деспотовича.

Кубок России. 1/8 финала.

«Оренбург» – «Химки» – 1:2 (0:2).

Голы: 0:1 – Полярус, 1; 0:2 – Полярус, 21; 1:2 – Деспотович, 50.

«Оренбург»: Климович, Зотов, Радакович, Терехов, Шахов, Рикарду Алвеш, Аюпов (Липовой, 84), Рогич, Черных, Сиваков (Фамейе, 67), Деспотович.

«Химки»: Хомич, Гапон, Филин, Данилкин, Почивалин, Корян, Нетфуллин, Трошечкин, Полярус (Мендель, 57), Дядюн (Скворцов, 55), Барков (Конате, 85).

Предупреждения: Почивалин (15), Рикарду Алвеш (26), Дядюн (28), Терехов (59), Деспотович (80), Барков (81), Трошечкин (90).