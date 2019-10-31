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  • Кубок России. «Химки» на выезде обыграли «Оренбург», забив гол на 25-й секунде

Кубок России. «Химки» на выезде обыграли «Оренбург», забив гол на 25-й секунде

31 октября 2019, 17:50
5

В матче 1/8 финала Кубка России «Химки» одержали победу над «Оренбургом».

Подмосковная команда открыла счет уже на 25-й секунде матча – после дальнего удара отличился форвард Артем Полярус. На 21-й минуте он оформил дубль. «Оренбург» смог ответить лишь голом нападающего Джордже Деспотовича.

Кубок России. 1/8 финала.

«Оренбург» – «Химки» – 1:2 (0:2).

Голы: 0:1 – Полярус, 1; 0:2 – Полярус, 21; 1:2 – Деспотович, 50.

«Оренбург»: Климович, Зотов, Радакович, Терехов, Шахов, Рикарду Алвеш, Аюпов (Липовой, 84), Рогич, Черных, Сиваков (Фамейе, 67), Деспотович.

«Химки»: Хомич, Гапон, Филин, Данилкин, Почивалин, Корян, Нетфуллин, Трошечкин, Полярус (Мендель, 57), Дядюн (Скворцов, 55), Барков (Конате, 85).

Предупреждения: Почивалин (15), Рикарду Алвеш (26), Дядюн (28), Терехов (59), Деспотович (80), Барков (81), Трошечкин (90).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Химки Оренбург
Комментарии (5)
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Kl0dus
1572533498
"Химки" обыграл!
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vmonomah17
1572534267
По ходу у Оренбурга свой Кариус появился ))))
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Серж 69
1572538575
Я не удивлён совершенно.Да,Оренбург не слаб,это точно,да ещё и на своём поле,но Химки сейчас очень мощны,скорее всего,выйдут в Премьер лигу.Желание играть у них есть большое,тем более,тут не начальные стадии кубка,а кое-что посущественнее...Мало ли,можно же и дальше пройти,особенно если очень хотеть этого.
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Из Твери Леха
1572587071
Сказали пропустить - пропустил. Это уже не кубок России, а кубок сливов.
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