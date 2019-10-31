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    Кубок России. «Химки» на выезде обыграли «Оренбург», забив гол на 25-й секунде

    В матче 1/8 финала Кубка России «Химки» одержали победу над «Оренбургом».

    Подмосковная команда открыла счет уже на 25-й секунде матча – после дальнего удара отличился форвард Артем Полярус. На 21-й минуте он оформил дубль. «Оренбург» смог ответить лишь голом нападающего Джордже Деспотовича.

    Кубок России. 1/8 финала.

    «Оренбург» – «Химки» – 1:2 (0:2).

    Голы: 0:1 – Полярус, 1; 0:2 – Полярус, 21; 1:2 – Деспотович, 50.

    «Оренбург»: Климович, Зотов, Радакович, Терехов, Шахов, Рикарду Алвеш, Аюпов (Липовой, 84), Рогич, Черных, Сиваков (Фамейе, 67), Деспотович.

    «Химки»: Хомич, Гапон, Филин, Данилкин, Почивалин, Корян, Нетфуллин, Трошечкин, Полярус (Мендель, 57), Дядюн (Скворцов, 55), Барков (Конате, 85).

    Предупреждения: Почивалин (15), Рикарду Алвеш (26), Дядюн (28), Терехов (59), Деспотович (80), Барков (81), Трошечкин (90).

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2019 17:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +309

      Серж 69 6 часов назад

      Я не удивлён совершенно.Да,Оренбург не слаб,это точно,да ещё и на своём поле,но Химки сейчас очень мощны,скорее всего,выйдут в Премьер лигу.Желание играть у них есть большое,тем более,тут не начальные стадии кубка,а кое-что посущественнее...Мало ли,можно же и дальше пройти,особенно если очень хотеть этого.

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      Рейтинг: +146

      vmonomah17 8 часов назад

      По ходу у Оренбурга свой Кариус появился ))))

      2
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      Рейтинг: +69

      Kl0dus 8 часов назад

      "Химки" обыграл!

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